Turska glumica Nebahat Čehre (82), koju je naša publika zavolela u seriji "Sulejman Veličanstveni" kao Majku sultaniju Hafsu, objavila je fotografiju s letovanja u turskom Bodrumu i oduševila fanove.

Glumica je objavila par fotografija u elegantnom, crnom, jednodelnom kupaćem kostimu. Njena figura i negovan izgled u 83. godini, odmah su privukli lavinu komplimenata.

- Prvo vodite računa o sebi. Sve ostalo će procvetati prirodno - napisala je glumica ispod fotografije, dodavši da je uživala u odmoru u Bodrumu te da je spremna za nove projekte.

- Duge šetnje, puno smeha i vreme provedeno s dragim prijateljima zaista su mi prijali. Odmoriti se, napuniti baterije i udahnuti pre novih projekata bilo je neprocenjivo. Uskoro se ponovo družimo, i to uz niz lepih iznenađenja - napisala je Nebahat.

Nebahat Čehre karijeru je započela kao model te je već s 15 godina osvojila titulu Mis Turske, a nedugo zatim počela je glumiti. Ostvarila je zavidnu karijeru na filmu i televiziji, a publika van Turske najbolje je poznaje po ulozi sultanije Ajše, majke sultana Sulejmana, u istorijskoj seriji "Sulejman Veličanstveni".

Turski mediji ističu kako je Nebahat i u devetoj deceniji života simbol lepote, elegancije i dostojanstvenog starenja.

Glumica je više puta istakla da se ne plaši starenja te da njen mladoliki izgled nije rezultat rigoroznih dijeta ili preteranih estetskih zahvata.

- Ne plašim se starenja. Želim svoje godine živeti lepo. Ne prkosim ničemu, samo živim zdravo i poštujem svoje telo - rekla je u jednom od intervjua.

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