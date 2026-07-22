Holivudska legenda Džoan Kolins, poznata po ulozi Aleksis Kolbi u kultnoj seriji „Dinastija“, ponovo je oduševila javnost svojim izgledom. Glumica je na društvenim mrežama podelila fotografije sa odmora u Sen Tropeu, a mnogi pratioci nisu mogli da ne primete koliko mladoliko izgleda i u devetoj deceniji života.

Na jednoj od fotografija 93-ogodišnja glumica pozira u elegantnoj beloj haljini spuštenih ramena, sa belim šalom ukrašenim ljubičastim detaljima. Uz objavu je napisala da uživa u toplom letu u Sen Tropeu, gde vreme provodi sa prijateljima i suprugom.

Pored fotografija sa odmora, pažnju su privukle i njene životne navike koje, kako kaže, godinama primenjuje.

Ne koristi botoks ni filere

Džoan Kolins više puta je istakla da nije ljubitelj estetskih zahvata poput botoksa i filera. Smatra da preterane intervencije mogu da uklone prirodnu izražajnost lica i da više voli autentičan izgled.

Umesto estetskih tretmana, glumica se oslanja na zdrav način života, umerenost i pravilnu negu.

Njena tajna je u ravnoteži

Kolins kaže da vodi računa o ishrani, ali da sebi ne uskraćuje male užitke. Redovno pleše, trudi se da bude aktivna i bira izbalansirane obroke.

Posebno ističe da voli avokado, koristi vitamine C i E, kao i omega masne kiseline. Ipak, naglašava da ne veruje u stroga odricanja, pa uživa i u čaši penušavog vina ili desertu kada to poželi.

Glumica priznaje da deo zasluga za svoj izgled duguje i genetici.

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