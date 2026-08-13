Ona posebno izdvaja četiri problema na koje bi trebalo obratiti pažnju.
Osip
Da li vam se nekada dogodilo da nakon depilacije ili brijanja bikini zone koža izgleda savršeno, a da se već nekoliko minuta kasnije pojave crvene tačkice?
Iako su osip i iritacije nakon depilacije ili brijanja česta pojava na različitim delovima tela, doktorka Eva Meleg naglašava da je koža stidne regije tanja i znatno osetljivija. Zbog toga može burnije reagovati na uklanjanje dlačica, što povećava rizik od iritacije i pojave crvenila.
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