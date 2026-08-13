Ona posebno izdvaja četiri problema na koje bi trebalo obratiti pažnju.

Osip

Da li vam se nekada dogodilo da nakon depilacije ili brijanja bikini zone koža izgleda savršeno, a da se već nekoliko minuta kasnije pojave crvene tačkice?

Iako su osip i iritacije nakon depilacije ili brijanja česta pojava na različitim delovima tela, doktorka Eva Meleg naglašava da je koža stidne regije tanja i znatno osetljivija. Zbog toga može burnije reagovati na uklanjanje dlačica, što povećava rizik od iritacije i pojave crvenila.

2. Inficirane pore

Depilacija voskom uklanja dlaku iz korena, pri čemu pore privremeno ostaju otvorene. Tokom postupka može doći i do sitnih oštećenja površinskog sloja kože, što dodatno povećava mogućnost iritacije.

Intimna regija je uglavnom prekrivena donjim vešom, zbog čega je toplo i vlažno područje sa manje vazduha. Takvi uslovi mogu pogodovati razmnožavanju bakterija i gljivica, posebno kada postoje sitne ranice ili oštećenja na koži.

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Zbog toga se mogu pojaviti upaljene i inficirane pore, koje koži mogu dati izgled sličan onome kada je prekrivena sitnim bubuljicama. Kao jednu od mera prevencije, doktorka savetuje nežan piling ovog područja u danima nakon depilacije voskom ili brijanja, kako bi se smanjilo nakupljanje nečistoća i bakterija u porama.

3. Suva koža

Učestalo depiliranje voskom i brijanje mogu doprineti isušivanju kože intimne regije. Stidne dlačice imaju prirodnu ulogu u zadržavanju vlage i ulja na površini kože, pa njihovo uklanjanje može uticati na njenu hidrataciju.

Kod depilacije voskom dodatno se uklanja i površinski sloj kože, što može doprineti gubitku vlage i učiniti kožu suvom, zategnutom i osetljivijom.

4. Herpes

Depilacija i brijanje intimne regije mogu izazvati sitne povrede i iritacije na koži, uključujući područje usana vulve. Prema upozorenju doktorke Eve Meleg, takva trauma kod osoba koje već imaju virus herpesa može biti jedan od faktora koji doprinosi njegovoj reaktivaciji.

Zbog toga je važno biti posebno nežan prema koži nakon uklanjanja dlačica i izbegavati preparate koji mogu dodatno da je iritiraju.

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