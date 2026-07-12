Ljubitelji kultne turske serije Sulejman Veličanstveni konačno su dočekali ono o čemu se godinama govorilo. Nakon čak 15 godina od zajedničkog rada na jednoj od najgledanijih istorijskih drama, glumački tandem koji je osvojio milione gledalaca širom sveta ponovo je na okupu.

Halit Ergenč i Merjem Uzerli udružili su snage u novom filmu Proleće na Imrozu, a prve fotografije i video-snimci sa seta već danima kruže društvenim mrežama.

Fanovi su posebno oduševljeni kadrovima iza kamera, jer se iz njih jasno vidi da prepoznatljiva hemija između glumaca nije nestala ni posle više od decenije. Mnogi komentarišu da ih ponovni susret slavnog Sulejmana i Hurem vraća u vreme kada je serija obarala rekorde gledanosti.

Emotivna priča i veliko iščekivanje

Prema pisanju turskih medija, film reditelja Ozčan Alper već se smatra jednim od najiščekivanijih projekata turske kinematografije. Reč je o emotivnoj priči o sudbini, novim počecima i potrazi za drugom šansom u životu.

Radnja je smeštena na najveće tursko ostrvo u Egejskom moru, a izvori bliski produkciji navode da je atmosfera tokom snimanja bila izuzetna. Navodno, Halit Ergenč nije krio zadovoljstvo što ponovo sarađuje sa Merjem Uzerli, sa kojom je ostvario jednu od najpoznatijih televizijskih ljubavnih priča.

Povratak koji ima posebnu težinu

Njihov prethodni zajednički projekat, Sulejman Veličanstveni, nije završen u istom sastavu. Tokom snimanja poslednjih sezona Merjem Uzerli napustila je seriju zbog iscrpljenosti i sindroma sagorevanja, nakon čega je lik Hurem preuzela Vahide Perčin.

Upravo zato novi filmski susret za mnoge predstavlja svojevrsno zatvaranje jednog važnog poglavlja. Fanovi širom sveta godinama su priželjkivali da ponovo vide omiljeni glumački par zajedno, a sada im se ta želja konačno ostvarila.

Premijera stiže krajem godine

Film bi trebalo da stigne u bioskope u decembru i biće prikazan u više od 50 zemalja. Sudeći po interesovanju publike i reakcijama na prve kadrove sa seta, povratak Sulejmana i Hurem mogao bi da postane jedan od najvećih filmskih događaja godine.