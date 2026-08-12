Džena Ortega se prisetila ekstremnih mera koje bi preduzimala kako bi impresionirala ljude na snimanju kada je bila mlađa.

Glumica poznata po ulozi Srede Adams (23) je tokom intervjua za ,,Esquire" upitana koja je jedna početnička greška koju je napravila na svom prvom snimanju dok je bila dete.

„Stvarno mi je dobro išlo kao detetu pošto ne mogu da se setim nijedne greške koju sam napravila“, odgovorila je Ortega. „Da li je to strašno reći? Imam osećaj da sada pravim greške stalno, ali kao dete bila sam toliko zahvalna i uzbuđena što sam tu da sam bila potpuno posvećena igri.“

Ona je nastavila: „Nisam tražila gutljaj vode. Mogla bih da izdržim ceo dan bez jela, pića, bilo čega, zato što sam toliko silno želela da nikome ne smetam.“

„Možda je to bila moja greška, što zapravo nisam vodila računa o sebi“, priznala je Ortega.

Glumica je prvi put glumila u sitkomu ,,Rob" kada je imala 9 godina, 2012. godine, pre nego što je dobila uloge u filmovima kao što su ,,Insidious: Chapter 2" i ,,Iron Man 3" iz 2013. godine.

Njena prva veća stalna televizijska uloga bila je uloga mlađe verzije naslovnog lika Džine Rodrigez u seriji ,,Jane the Virgin" između 2014. i 2019. godine, a takođe je glumila i Harli Dijaz u Diznijevom sitkomu ,,Stuck in the Middle" u sredini između 2016. i 2018. godine.

Deca glumci

Džena Ortega je takođe upitana da li bi želela da razjasni neke stvari u vezi sa stereotipom koji možda nije istinit kada su u pitanju deca glumci.

„Da li je pogrešno reći da je mnogo toga istina? Pa radite s tim šta hoćete“, rekla je ona listu.

Ortega je priznala da je imala samo 7 godina kada je shvatila da želi da glumi. „Moji roditelji su mi se smejali kada sam im rekla da to želim, i onda je to nekako bio koreni svega. Motivacija. I nikada stvarno nisam stala, zato što sam veoma tvrdoglava. I onda to nikada nisam dovodila u pitanje“, rekla je ona za publikaciju.

Uzori

Kada je reč o nekim od njenih najranijih kreativnih uticaja, Ortega je insistirala na tome da se uvek ugledala na koleginicu i dečju glumicu, Dakotu Faning.

„Kao devojčici, videti mladu devojčicu sa toliko toga, izgledalo je kao mudrost, kao da je živela i hodala ovom planetom mnogo puta pre toga... ona me je nekako naučila šta je uopše glumac kada sam bila dete“, rekla je ona.

Zbogom glumi?

Ortega, koja će sledeće glumiti veštačku najbolju prijateljicu u filmu ,,Klara and the Sun" reditelja Taike Vaititija, adaptaciji bestseler romana Kazua Išiguroa iz 2021. godine, izjavila je ranije ove godine da je razmišljala o tome da se povuče iz glume.

Međutim, tada je dobila ulogu Eli Alves u Netfliksovoj seriji ,,You", zajedno sa Džoom Goldbergom koga igra Pen Badžli.

Ortega je igrala tinejdžerku u 2. sezoni ove serije psihološkog trilera, koja je emitovana 2019. godine, što je označilo njen prelazak na zrelije uloge.

„Kada sam bila tinejdžerka, završila sam sa dečjom emisijom i nisam znala šta ću da radim“, rekla je u aprilskoj epizodi podkasta ,,Big Bro" čiji je domaćin Kid Kadi.

„Morala sam da se dokazujem i upoznajem sve ove nove direktore kastinga koji nisu znali ko sam“, dodala je.

Ortega je nastavila: „Delovalo mi je kao pravo vreme da odustanem ako sam već nameravala to da uradim. Počinjala sam srednju školu, i to je bilo u fazonu 'bio je to dobar niz'. Razgovarali smo o tome nekoliko meseci sa mojim timom. I onda mislim da sam dobila tu seriju Ti, i onda sam otišla na taj set, zavolela ga i provela se najbolje moguće. Pomislila sam: 'Da, nema šanse da ovo pustim.'“

Zvezda je potom dobila ulogu naslovnog lika Srede Adams u Netfliksovoj seriji ,,Wednesday" 2021. godine, a serija je obnovljena za 3. sezonu u julu 2025. godine, pre nego što je 2. sezona uopšte bila emitovana, prenosi People.

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