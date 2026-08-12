Dok bi mnogi njegovi vršnjaci leto posle mature iskoristili za letovanje i provod, 18-godišnji Džejms, grof od Veseksa, odlučio je da provede dane radeći na porodičnom imanju. Najmlađi unuk pokojne kraljice Elizabete II tako je pokazao da mu posao daleko od dvorskog glamura nije nimalo stran.

Džejms je sin princa Edvarda i vojvotkinje Sofi, a kralj Čarls mu je rođeni stric. Nedavno je završio školovanje na koledžu Redli, a umesto da odmah otputuje na luksuzni odmor ili javno predstavi planove za nastavak školovanja, leto je proveo na kraljevskom imanju Sandringam.

Umesto protokola traktor i rad na farmi

Mladi princ viđen je kako vozi traktor i obavlja različite poslove na imanju kralja Čarlsa u Norfolku. Njegov neobičan letnji angažman iznenadio je čak i neke dugogodišnje zaposlene.

Jedan od radnika ispričao je da su navikli da Džejmsa viđaju elegantno obučenog, uglavnom uz porodicu tokom velikih praznika poput Božića i Uskrsa.

„Svi su toliko navikli da ga vide elegantno obučenog sa porodicom samo na svečanostima za Božić i Uskrs, pa sam morao dvaput da razmislim“, rekao je radnik.

Ipak, dodao je da se mladi princ bez problema prihvatio posla. „Možda je kraljev bratanac, ali više je nego srećan što može da zaprlja ruke“, kazao je.

Pripremaju ga za život van dvora

Džejmsov izbor letnjeg posla možda i nije toliko iznenađujući kada se uzme u obzir način na koji su ga odgajali roditelji.

Njegovi roditelji, princ Edvard i Sofi, vojvoda i vojvotkinja od Edinburga, godinama su naglašavali da žele da njihova deca imaju što normalnije odrastanje i da budu spremna za život koji ne mora nužno da bude povezan sa kraljevskim obavezama.

Sofi je ranije govorila da su decu odgajali sa svešću da će „vrlo verovatno morati da rade za život“.

Upravo zato Džejms i njegova starija sestra ledi Luiz Mauntbaten-Vindzor nisu koristili kraljevske titule od rođenja, iako su na njih imali pravo.

Roditelji su želeli da ih pripreme za „život izvan radnog dela kraljevske porodice“, a Džejmsovo leto provedeno uz traktor, poljoprivredne poslove i svakodnevni rad na imanju pokazuje da tu lekciju očigledno ozbiljno shvata, prenosi "The Sun".

Za nekoga ko je odrastao u jednoj od najpoznatijih porodica na svetu, izbor običnog letnjeg posla možda deluje neobično. Ali upravo takav potez pokazuje da iza kraljevskih titula postoji mladić koji je spreman da iskusi i onu stranu života u kojoj nema crvenog tepiha i luksuza, već samo mnogo rada i – prljavih ruku.

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