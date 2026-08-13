Frizeri svake sezone nametnu neki novi trend stilizovanja kose koji se kratko zadrži i onda dođe sledeći i tako u krug. Promene ponekad prijaju, ali složićete se da je nemoguće ispratit baš sve što je aktuelno.Ove frizure su uspešno prošle test vremena i već decenijama su omiljeni izbor pripadnicama lepšeg pola. Ono što je najbolje kod njih jeste to što odlično stoje većini.

Ukoliko ne volite da rizikujete, ove dve frizure su idealne za vas.

Paž

Paž ili bob fruzura, dužine malo ispod brade, pristaje svakom licu. Čak iako imate okruglo lice stajaće vam fenomenalno. Ova dužina je jako zahvalna, pa ćete lako održavati oblik i frizura će izgledati besprekorno. Možete nositi potpuno ravnu kosu, ali će dobro izgedati i ukoliko je uvijete.

Stepenasta frizura

Ovakav način šišanja je neprevaziđen već decenijama. Sigurno ste barem jednom u životu imali upravo ovakvu frizuru i svesni ste do koje mere može izgledati dobro i istaći lice.

S obzirom na način šišanja, nikakve dodatne napore nećete morati da uložite u njeno stilizovanje. Dovoljno je da je osušite fenom, dodate malo pene i "izgužvate" kosu i imaćete frizuru kao da ste upravo izašli iz salona.