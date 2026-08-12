Paris Džekson je otvoreno govorila o svoje dve propale veridbe.

Muzičarka i ćerka Majkla Džeksona je otvoreno govorila o svom ljubavnom životu u epizodi podkasta ,,Call Her Daddy" sa voditeljkom Aleks Kuper, koja je emitovana u sredu, 12. avgusta, prenosi People.

Kada su je pitali o odluci iz 2025. godine da raskine veridbu sa Džastinom Longom, Džeksonova (28) je izjavila: „To je bio izbor koji sam morala da napravim da bih bila srećna.“

Džeksonova je potvrdila raskid sa muzičkim producentom Longom u julu 2025. godine, podelivši tada sa javnošću da lije „suze nakon raskida“.

„Što se tiče javne strane svega toga, ljudi su i ranije pisali o mojim raskidima, tako da to nije tolika drama“, izjavila je Džeksonova. „Ovo mi je ujedno i druga veridba koju sam raskinula.“

Džeksonova je progovorila o svojoj prvoj, tajnoj veridbi i rekla: „Za ovu prvu, ne znam da li se uopšte računa. Meni je bila stvarna, iako smo bili navučeni na drogu, a prsten je bio onaj koji je on kupio mojim novcem a da ja nisam znala. Ipak je bilo, kao... ljubav je bila toliko stvarna za mene u tom prvom odnosu.“

Nije otkrila sa kim je bila u toj prvoj vezi, a što se tiče veridbe sa Longom, ispričala je da joj je trebalo vremena da konačno preseče.

„Bilo je trenutaka kada sam pokušavala da to okončam, ali javljao bi se neki glasić koji je govorio: ’Ali šta ako, ko zna koliko kasnije...’ – a to je glas koji mnogi od nas imaju – ’da sam samo izdržala još malo, postalo bi bolje.’“