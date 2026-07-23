Sobne biljke mogu biti prilično izbirljive u pogledu uslova za rast, pri čemu mnoge vrste imaju specifične zahteve kada je reč o zemljištu, sunčevoj svetlosti, temperaturi i količini vode.
Ali, da li ste znali da su neke vrste čak izbirljive i po pitanju vrste vode koju dobijaju? Voda iz gradskog vodovoda obično sadrži određene aditive, kao što su hlor i fluor, na koje su neke biljke osetljive. U tim slučajevima, filtrirana voda, destilovana voda ili kišnica predstavljaju bolje opcije za zalivanje.
Iako ova osetljivost može uzrokovati da određene biljke dobiju smeđe listove ili hrskave ivice, to verovatno neće ubiti vaše biljke, pa se voda sa česme može koristiti ako vam je to jedina opcija. Međutim, ako želite da sačuvate lepotu svojih biljaka i osigurate da ostanu u vrhunskom stanju, stručnjak za sobne biljke koji upozorava da sledeće biljke ne bi trebalo zalivati vodom sa česme.
Kalateja
Kalateje (Calathea) su osetljive na fluor i hlor u vodi sa česme, pa zbog njih mogu dobiti smeđe vrhove i ivice listova. „Ako se voda ostavi da odstoji preko noći, hlor će ispariti, ali fluor neće“, kaže Liza Eldred Stajnkof, osnivačica platforme ,,Houseplant Guru" i autorka knjige ,,Houseplants" za sajt Martha Stewart. „Za kalateje je bolje ako se zalivaju destilovanom vodom, kišnicom ili vodom prečišćenom reverznom osmozom.“
Spatifilum
Spatifilum (Spathiphyllum) je omiljen zbog svojih sjajnih zelenih listova i elegantnih belih cvetova. Da biste održali njihovo bujno lišće, nastojte da ove tropske biljke zalivate destilovanom vodom, kišnicom ili vodom dobijenom reverznom osmozom, savetuje Stajnkofova. „Ako se zalivaju gradskom vodom sa česme, koja može sadržati hlor i fluor, vrhovi listova će posmeđiti“, objašnjava ona.
Venerina muholovka
Venerina muholovka (Dionaea muscipula) je autohtona biljka koja raste u Severnoj i Južnoj Karolini, ali se često uzgaja i kao sobna biljka. „Ona je mesožderka i živi u močvarama siromašnim hranljivim materijama“, kaže Stajnkofova. „Lako loše reaguje na vodu sa česme, pa se mora zalivati prvenstveno kišnicom ili destilovanom vodom.“
Dracene
Određene biljke iz porodice dracena, kao što su D. marginata ili D. warneckii, imaju trakaste listove, za razliku od D. trifasciata. „Taki trakasti listovi ne vole vodu sa česme jer im ne prijaju hlor i fluor“, navodi Stajnkofova. „Krajevi će im posmeđiti, a verovatno i same ivice. Ove biljke bi trebalo zalivati destilovanom vodom ili kišnicom.“
Maranta
Marante spadaju u istu familiju kao i kalateje i više vole da se ne zalivaju gradskom vodom sa česme, ističe Stajnkofova. Ove biljke su osetljive na fluor, koji se često nalazi u gradskom vodovodu. Ona preporučuje zalivanje destilovanom vodom, kišnicom ili vodom prečišćenom reverznom osmozom.
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