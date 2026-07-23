Kada žena posle nekoliko sati provedenih na visokim potpeticama konačno poželi da ih izuje, čini se da su u muškarcima pronašli rešenje.

Na društvenim mrežama sve je popularniji trend u kojem momci, partneri i drugari „uskaču u pomoć“ svojim devojkama tako što preuzimaju njihove cipele. Dok one konačno obuju ravnu i udobnu obuću, muškarci obuvaju štikle i pokušavaju da nastave veče kao da se ništa neobično ne dešava.

A ono što je posebno zabavilo korisnike jeste činjenica da neki od njih u visokim potpeticama hodaju bolje nego što bi mnogi očekivali.

Snimci su brzo počeli da se šire društvenim mrežama, a publika je ovaj trend uglavnom dočekala sa velikim odobravanjem. Umesto da se muškarci samo šale na račun ženskih muka sa štiklama, mnogi su odlučili da ih doslovno „preuzmu“, makar na nekoliko minuta.

U komentarima su se javile brojne devojke koje su se prepoznale u situaciji, dok su neke odlučile da snime i svoje partnere u sličnim scenama.

„Konačno neko da razume kroz šta prolazimo“, šalili su se jedni.

Drugi su komentarisali da su njihovi partneri u štiklama iznenađujuće stabilni, dok su pojedini muškarci na snimcima uspeli da prošetaju u visokim potpeticama kao da ih nose godinama.

Trend je, čini se, osvojio publiku upravo zato što je istovremeno simpatičan i duhovit. Jedne su dobile priliku da odmore noge, drugi su dobili potpuno novo iskustvo, a društvene mreže, još jedan viralni izazov.