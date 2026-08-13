Za Lavove bi ovo moglo biti period snažnog ličnog preispitivanja. U ljubavi bi mogli jasnije shvatiti šta žele i prestati pristajati na odnose koji više ne odgovaraju njihovim potrebama. Samci bi mogli biti otvoreniji prema novom poznanstvu, dok bi zauzeti Lavovi mogli poželeti promeniti dinamiku postojećeg odnosa.

Ovnovima se budi romantična strana

Ovnovi bi mogli osetiti snažniju potrebu za uzbuđenjem, spontanošću i iskrenim pokazivanjem emocija. Pomračenje bi, prema astrološkim tumačenjima, moglo podstaknuti nove romantične početke, ali i pomoći im da shvate šta ih u ljubavi zaista ispunjava.

Vodolije preispituju odnose

Za Vodolije bi naglasak mogao biti na partnerskim odnosima. Neki bi mogli odlučiti napraviti važan korak u vezi, dok bi drugi mogli shvatiti da je vreme za promenu. Ovo bi mogao biti period u kojem iskreni razgovori postaju posebno važni.

Škorpije ostavljaju prošlost iza sebe

Škorpije bi mogle osetiti potrebu da zatvore emocionalno poglavlje koje ih već neko vreme opterećuje. Umesto vraćanja na stare obrasce, mogli bi biti spremni otvoriti prostor za nešto novo. Astrološka tumačenja pomračenja upravo kod ovog znaka naglašavaju mogućnost značajnih novih početaka.

Nova ljubavna poglavlja

Iako astrologija ne može predvideti stvarne događaje niti garantovati promene u ljubavnom životu, pomračenja se u astrološkim tumačenjima često posmatraju kao simboli prelaza i novih faza.

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