Džejkob Elordi otkriva detalje o svojoj jezivoj sceni smrti u seriji „Euforija”, kao i o posebnoj povezanosti koju je ostvario sa zmijom koja oduzima život njegovom liku.
Elordi (28) je govorio o dramatičnom odlasku svog lika Nejta Džejkobsa u poslednjoj sezoni hit drame tokom gostovanja u emisiji ,,Jimmy Kimmel Live!" u nedelju, 20. jula, gde je domaćin bio Kolman Domingo, njegov kolega iz „Euforije”.
„Bio sam zaključan u kovčegu dva dana zaredom, sa protetikom i lažnim jezikom, i nisam ništa video”, objasnio je zvezda filma „Frankenštajn”. „A onda je Sem ubacio zmije u kovčeg.”
Iako je Elordi snimao u kovčegu sa udavom koji nije bio otrovan, njegovog lika Nejta Džejkobsa u toj šokantnoj sceni ubija zvečarka.
Kada ga je Domingo (56) upitao da li mu je bilo „u redu” to što je bio zaključan sa živom zmijom tokom snimanja, glumac je odgovorio da mu nije smetalo što su ga ostavili u kovčegu.
„Zašto, da li zato što si iz Australije, a tamo bilo šta može da te ubije?”, našalio se Domingo.
„Imao je veoma prijatnu narav”, rekao je Elordi o zmiji, izazvavši smeh u publici. „Bio je veoma miran i pospan. Mislim da nije video mnogo sunca.”
Umiljato stvorenje
Elordi se zatim prisetio kako ga je „gurao” da bi zmiju učinio „aktivnijom” za scenu, „jer je trebalo da deluje preteće.”
„Ali bio je kao mali pas”, rekao je Elordi. „Samo se sklupčavao kod mojih nogu. Spustio bi se niz cev, a onda bi gmizanjem stigao dole i pronašao malo toplo mesto.”
Glumac je primetio da ga je kreator serije, Sem Levinson, „vratio samo da bi me mučio”, dodajući da je snimanje treće i poslednje sezone serije „izgledalo kao šest nedelja u kojima me jednostavno bije tip od preko dva metra.”
Elordi je u seriji tumačio lik problematičnog sportiste Nejta Džejkobsa, sa fokusom na njegov odnos sa devojkom Medi (Aleksa Demi) i njegovom funkcionalno poremećenom porodicom, pre svega ocem Kalom Džejkobsom, koga je igrao pokojni Erik Dejn.
Elordijev najnoviji projekat, film Ridlija Skota ,,The Dog Stars", stiže u bioskope 28. avgusta, prenosi People.
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