Ova krema priprema se od lako dostupnih sastojaka koji su poznati po svojim negujućim svojstvima. Njihova pažljivo odabrana kombinacija može doprineti boljoj hidrataciji kože, učiniti je mekšom na dodir i pružiti joj svežiji i blistaviji izgled.

Svaki sastojak ima svoju važnu ulogu u nezi kože. Vazelin stvara zaštitni sloj koji pomaže u očuvanju prirodne vlažnosti i sprečava isušivanje. Maslinovo ulje, bogato hranljivim materijama i antioksidansima, doprinosi mekoći i glatkoći kože. Med pomaže u zadržavanju vlage, dok žumance sadrži vitamine i druge hranljive sastojke koji mogu doprineti zdravijem i negovanijem izgledu lica.

Zahvaljujući bogatoj teksturi i sastojcima koji pružaju intenzivnu negu, ova domaća botoks krema često se koristi kao večernji tretman za kožu kojoj je potrebna dodatna hidratacija i obnova. Jednostavna priprema i lako dostupni sastojci čine je praktičnim izborom za svakodnevnu rutinu nege, naročito za osobe koje preferiraju prirodniji pristup očuvanju lepote i zdravog izgleda kože.

Sastojci:

2 kašike vazelina

1 kašika maslinovog ulja

1 umućeno žumance

1 kašika meda

Priprema

Najpre otopite vazelin, a zatim mu, dok je još mlak, dodajte med, maslinovo ulje i prethodno umućeno žumance. Sve sastojke pažljivo mešajte na laganoj vatri dok ne dobijete potpuno ujednačenu smesu.

Kada krema postane glatka i homogena, sipajte je u čistu posudu namenjenu za čuvanje krema. Ostavite je da se ohladi, potom je zatvorite i odložite u frižider. Pošto sadrži jaje, važno je da se čuva na hladnom mestu kako bi što duže ostala sveža i bezbedna za upotrebu.

Način korišćenja domaće botoks kreme

Kremu nanesite u tankom sloju na prethodno očišćeno lice, najbolje u večernjim satima kada je koža spremna za dodatnu negu. Ostavite je da deluje oko 30 minuta, a zatim višak nežno uklonite vlažnim tupferom.

Uz redovnu upotrebu, ova domaća krema može doprineti lepšem, mekšem i negovanijem izgledu kože, pružajući joj dodatnu hidrataciju i osećaj svežine. Zahvaljujući jednostavnoj pripremi i sastojcima koji pružaju bogatu negu, može biti zanimljiv dodatak rutini nege za sve koji žele da svojoj koži posvete više pažnje i ublaže pojavu prvih znakova starenja.

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