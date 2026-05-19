Rijaliti zvezda i manekenka Kendal Džener i glumac Džejkob Elordi ponovo su izazvali lavinu komentara nakon što su snimljeni u intimnim trenucima na plaži, na Havajima. Fotografije sa usamljene plaže prikazuju par kako provodi opušten i veoma blizak trenutak daleko od očiju javnosti, što je dodatno podgrejalo spekulacije da su u vezi.

Manekenka Kendal Džener tokom izlaska nosila je minijaturni bikini i sunčane naočare, dok je u ruci držala bocu vina. Džejkob Elordi sedeo je pored nje na pesku, u opuštenom izdanju sa šortsem i kačketom.

Prema svedocima i fotografijama, njih dvoje nisu obraćali pažnju na okolinu, već su u potpunosti bili posvećeni jedno drugom.

Priče o njihovoj vezi kruže već nekoliko meseci, od kada su viđeni zajedno na festivalu Koašela, gde su, prema tvrdnjama izvora, razmenjivali nežnosti pred svima.

Izvori za portal TMZ tvrde da je u celu priču umešana i Kendalina sestra Kajli Džener, koja je navodno smatrala da bi Džejkob Elordi bio savršen par za Kendal Džener.

Prema tim navodima, ona ih je podstakla da se zbliže.

Iako zvanične potvrde i dalje nema, njihovi zajednički izlasci, putovanja i prisnost sve više uveravaju fanove da se između njih dešava nešto više od prijateljstva.

