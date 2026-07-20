Holivudski glumac Džej Elis i njegova supruga, srpska manekenka i glumica Nina Seničar, ovog leta odmor provode na Jadranu, a čini se da je poznati glumac potpuno očaran lepotama ostrva Vis. Par je uživao u kristalno čistom moru, skrivenim uvalama i lokalnim specijalitetima, a Elis nije krio oduševljenje iskustvom koje je podelio sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

– Vis ima košarkaški obruč pričvršćen za zid star više od 500 godina, koji je sigurno stariji od same košarke. Ovde sam bio na venčanju dragih prijatelja i jeo jednu od najboljih riba ovog leta – napisao je glumac uz fotografije sa putovanja.

Džej Elis i Nina Seničar sa ćerkom žive u luksuznoj vili u Los Anđelesu, čija se vrednost procenjuje na oko 4,5 miliona evra.

Njihov dom nalazi se u istorijskom kvartu Spolding Skver, poznatom po elegantnim vilama i mirnom okruženju. Kuća, izgrađena još 1919. godine, u međuvremenu je potpuno renovirana i uređena u stilu luksuznog evropskog hotela, uz zadržane originalne arhitektonske detalje. Iako uživaju u životu u Kaliforniji, ovog leta zamenili su glamur Los Anđelesa opuštenom atmosferom, a da li će doći u Srbiju ostaje nam da vidimo.