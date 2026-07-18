Dženifer Lopez još jednom je potvrdila status jedne od najvećih svetskih muzičkih i filmskih zvezda. Posle zapaženog boravka na Siciliji, pevačica je zablistala na događaju modne kuće Dolče i Gabana, gde je svojim nastupom i modnim izdanjem osvojila prisutne.

Ovoga puta nije bila u ulozi gošće, već je izašla na scenu i priredila pravi spektakl. Za nastup je odabrala atraktivan crni čipkani bodi sa halterima, koji je upotpunila upečatljivim zlatnim lancima i glamuroznim aksesoarima.