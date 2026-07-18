Dženifer Lopez još jednom je potvrdila status jedne od najvećih svetskih muzičkih i filmskih zvezda. Posle zapaženog boravka na Siciliji, pevačica je zablistala na događaju modne kuće Dolče i Gabana, gde je svojim nastupom i modnim izdanjem osvojila prisutne.

Ovoga puta nije bila u ulozi gošće, već je izašla na scenu i priredila pravi spektakl. Za nastup je odabrala atraktivan crni čipkani bodi sa halterima, koji je upotpunila upečatljivim zlatnim lancima i glamuroznim aksesoarima.

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Za njen upečatljiv modni izgled bili su zaduženi stilisti Rob Zangardi i Mariel Hen, koji su pažljivo odabranom kombinacijom dodatno naglasili njen prepoznatljiv stil.

Izvodeći veliki hit Let's Get Loud, Dženifer je podigla atmosferu do usijanja. Snimci i fotografije sa nastupa ubrzo su preplavili društvene mreže, gde se i dalje masovno dele i privlače pažnju brojnih fanova.

Video:

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