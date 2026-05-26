Dženifer Lopez ponovo je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama nakon što je pokazala da i dalje može da obuče iste farmerke koje je nosila pre čak 25 godina. U pitanju su legendarne Versaće farmerke iz spota za pesmu „Ain't It Funny“ iz 2001. godine.

Pevačica je na Instagramu potvrdila da je reč o istim pantalonama, kratko napisavši: „To su baš te iz spota.“ U originalnom videu Dženifer je nosila upečatljive dvobojne farmerke sa vezicama i crni kratki top koji je otkrivao stomak. Spot je bio smešten u cirkusko okruženje i pratio je priču o neuzvraćenoj ljubavi, a pesma je bila veliki hit.

Sada je Dženifer Aniston ponovo obukla iste farmerke, ali ih je kombinovala sa belim topom, što je odmah pokrenulo komentare fanova da izgleda skoro isto kao početkom 2000-ih.

Novi video nastao je u saradnji sa glumicom Mika Abdala iz popularne serije „Off Campus“. Njih dve su snimile šaljivu rekreaciju scene u kojoj Mika nosi haljinu inspirisanu čuvenom zelenom Versaće haljinom koju je Dženifer Lopez nosila na dodeli Gremi nagrada 2000-ih.

U videu Mika kaže: „Ne poznajem je lično, ali prilično sam sigurna da je to Džej Lo“, na šta joj pevačica kroz smeh odgovara: „O moj Bože, pa to sam ja.“

Dženifer je uz objavu napisala: „Nova generacija ljudi za žurke“, a zatim su zajedno zaigrale uz njenu pesmu „Get On The Floor“. Fanovi serije posebno su bili oduševljeni trenutkom kada Mika nosi modernu verziju slavne zelene haljine. Glumica je kasnije otkrila da je izrada haljine bila veoma zahtevna i da je prošla čak pet proba kako bi izgledala što vernije originalu.

Dženifer Lopez je ranije pričala da njena stilistkinja u početku nije želela da obuče tu čuvenu zelenu haljinu jer ju je pre nje nosila Donatela Versaće. Ipak, njen menadžer Beni Medina insistirao je da upravo ta haljina bude konačan izbor i ispostavilo se da nije pogrešio.