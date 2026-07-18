Visoki krvni pritisak vrlo je čest, no mnogi ljudi nisu ni svesni da su im vrednosti povišene. Hipertenzija najčešće ne izaziva jasne simptome, a vremenom može oštetiti srce, krvne sudove i bubrege. Dobra vest je da se na krvni pritisak često može uticati svakodnevnim navikama, a male promene u ishrani i fitičkoj aktivnosti mogu napraviti veliku razliku.

Kardiolozi često upozoravaju na iste navike koje otežavaju držanje pritiska pod kontrolom, a ovo su tri koje bi trebalo izbegavati, piše EatingWell.

Čekanje na simptome umesto redovne kontrole

Budući da povišeni krvni pritisak retko izaziva primetne tegobe, mnogi pretpostavljaju da je sve u redu dok se osećaju dobro. Upravo to može biti opasno. "Krvni pritisak jedan je od najpotcenjenijih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti jer nema simptoma sve dok nešto ne krene po zlu", ističe dr. Araš Bereliani.

S time se slaže i dr. Siriša Vadali.

"Hipertenziju često nazivaju 'tihim ubicom' jer mnogi ljudi ne pokazuju simptome sve dok ne dođe do komplikacija poput srčanog udara, moždanog udara, otkazivanja srca ili bolesti bubrega. Videla sam mnogo pacijenata koji su bili iznenađeni dijagnozom značajno povišenog pritiska samo zato što su se osećali potpuno normalno", kaže.

Umesto čekanja na simptome, Vadali preporučuje redovno merenje pritiska. "Redovne provere pritiska, bilo kod kuće ili tokom rutinskih pregleda, omogućuju lekarima i pacijentima da na vreme uoče povišene vrednosti. Tada promene životnih navika i lečenje mogu imati najveći učinak."

Provereni kućni aparat za pritisak može pomoći u praćenju vrednosti između lekarskih pregleda i lekaru dati bolji uvid u moguće promene. Važno je pritisak meriti pravilno i o rezultatima koji su često povišeni razgovarati s lekarom.

Fokus na so uz zanemarivanje kalijuma

Smanjenje unosa soli jedan je od najpoznatijih saveta za snižavanje krvnog pritiska, ali nije jedini važan korak. Ako se fokusirate samo na natrijum, mogli biste zanemariti jednako važan mineral. "Višak natrijuma podiže pritisak, ali zbog tolikog fokusa na so ljudi često zanemaruju kalijum, koji je jednako važan", kaže Bereliani.

Kalijum se nalazi u namirnicama poput krompira, mahunarki, paradajza, banana, marelica i lisnatog povrća. Pomaže telu u izlučivanju viška natrijuma i pridonosi normalnom radu krvnih sudova. "Možete se hraniti s malo natrijuma, a i dalje imati povišen pritisak jednostavno zato što ne unosite dovoljno kalijuma. Razgovor o ishrani mora uključivati oboje", dodaje.

Ishrana koja se bazira na raznolikim, što manje prerađenim namirnicama može pomoći u održavanju povoljnije ravnoteže natrijuma i kalijuma. Ipak, osobe koje imaju bolesti bubrega ili uzimaju određene lekove trebale bi se pre povećanja unosa kalijuma posavetovati s lekarom.

Prekomerna konzumacija alkohola

Čaša pića s vremena na vreme možda ne deluje zabrinjavajuće, ali veće količine s vremenom mogu povisiti krvni pritisak. "Hronična konzumacija alkohola povezana je s hipertenzijom. Preporučujem što manje alkohola, idealno nimalo, a najviše tri do četiri pića nedeljno. Žene bi verovatno trebale piti još manje", kaže dr. Katlin Stergiopoulos.

Generalno važi pravilo da je za zdravlje bolje piti manje alkohola. Ako vam je teško proceniti vlastiti unos, pokušajte tokom je jedne nedelje zapisivati koliko ste zaista popili. Mnogi količinu potcenjuju jer ne računaju veće čaše, piće uz obrok ili više izlazaka tokom vikenda.

Zamena dela alkoholnih pića gaziranom vodom, čajem ili bezalkoholnim napitkom može pomoći u smanjenju ukupnog unosa.

Video: