Šanaja Tvejn, 60-godišnja kantri pevačica, na poslednjih nekoliko koncerata na stadionu Wembley oduševila je svojim modnim odabirima. Zvezda je nosila zavodljive čipke i korsete, a dok su neki komentarisali njenu vitku figuru, drugi su smatrali da "nije primerena za svoje godine".

Legendarna pevačica bila je predgrupa pevaču Hariju Stajlsu, koji ju je kao dugogodišnji obožavatelj molio da bude s njim na Wembleyju. Za nekoliko koncerata koje su održali Tvejn je odabrala i nekoliko upečatljivih kombinacija. Na jednom je nastupu nosila zavodljivi crni korset i visoke čizme.

Na drugom se pak odlučila za prozirnu čipkastu haljinu i satenski donji veš, nakon čega se presvukla u svetlucavu kratku haljinicu. Na još je jednom nastupu nosila takođe čipkastu haljinicu, a neizostavan je bio i kratki crveni minić.

Tvejn je na svom Instagramu pohvalila Dolce & Gabbanu, modnu kuću koja je potpisala sve njene kreacije.

Iako su brojni hvalili njen izgled, posebno kada se poredi s njenim godinama, neki su joj isto zamerali. "Šanaja, predivna si, divno te je gledati", "Ti si kraljica svih kraljica", "Kakvo telo", "Oh, izgledati OVAKO sa 60 godina", pisali su joj obožavatelji.

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