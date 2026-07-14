Pol Vesli je zvanično oženjen čovek.

Glumac iz serije „Vampirski dnevnici“ (43) i manekenka Natali Kukenburg (26) su se venčali na intimnoj građanskoj ceremoniji, čiji datum nije javno objavljen.

Natali je vest podelila na Instagramu 13. jula, uz nekoliko fotografija sa njihovog posebnog dana. Uz objavu je napisala: „Gospodin i gospođa i najbolji dečak Greg“, misleći na njihovog psa koji se takođe pojavljuje na fotografijama.

Mlada je nosila belu venčanicu modne kuće Galija Lahav sa dubokim izrezom i tankim bretelama. Dizajner je u izjavi, prema magazinu People, rekao: „Bilo je to upravo ono kakvo je venčanje ova haljina namenjena da prati: šik, elegantno i lično — mirno, prefinjeno i potpuno usmereno na par.“

Pol je, sa druge strane, nosio teget odelo.

Bivša koleginica glumca iz serije, Nina Dobrev, je ostavila komentar ispod objave: „Čestitam!!!!“

Veridba

Njihova veridba je objavljena prošlog juna, kada je Kukenburg na Instagramu podelila fotografiju svog dijamantskog prstena i označila Veslija. „Da“, napisala je. „Uvek i zauvek.“

Par je prvi put izazvao glasine o vezi u novembru 2022. godine, kada su viđeni zajedno u Neranu u Italiji.

Reči hvale

Pol je dve godine kasnije u razgovoru za magazin ,,People" govorio o manekenki sa oduševljenjem.

Kada su ga pitali koga smatra najsmešnijom osobom u svom životu, odgovorio je: „O, bože. Postoje dve osobe koje su najsmešnije u mom životu — broj jedan, moj pas, a broj dva, iskreno, moja devojka.“

Dodao je: „Mislim da je razlog zbog kojeg se tako dobro slažemo to što se stalno smejemo, a verujem da je to verovatno jedna od najvažnijih stvari u vezi.“

Tokom godina, on je takođe otvoreno govorio o svom ljubavnom životu.

Luda ljubav

Pol je 2023. gostovao u serijalu „This Guy“ magazina InStyle i pričao o najluđim stvarima koje je uradio iz ljubavi.

„Ne znam koja je najluđa stvar koju sam ikada uradio iz ljubavi, ali kada sam bio veoma mlad, uzeo sam tatinu kreditnu karticu i kupio — ne preterujem — medveda od oko devet stopa (oko 274cm), a zatim ga poslao jednoj devojci na kućnu adresu“, rekao je.

Glumac je prethodno bio u braku sa Ines de Ramon (33) od 2019. do 2024. godine. Ona je sada u vezi sa Bredom Pitom.

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