Burak Ozčivit danas važi za jednog od najpoznatijih i najomiljenijih turskih glumaca. Svojim ulogama, harizmom i upečatljivim izgledom osvojio je publiku ne samo u Turskoj, već i širom sveta. Posebnu popularnost stekao je istorijskim serijama koje su približile bogatu tursku istoriju milionima gledalaca.

Do slave je stigao zahvaljujući brojnim televizijskim i filmskim ulogama, a najveći uspeh ostvario je tumačeći Osmana Bega u seriji "Kuruluš: Osman", koja mu je donela ogromnu popularnost na Bliskom istoku, u južnoj Aziji i Evropi.

Ipak, njegov put do uspeha nije bio lak niti brz.

Od modela do glumačke zvezde

Burak Ozčivit rođen je 24. decembra 1984. godine u Istanbulu. Odrastao je u porodici srednje klase, uz roditelje Bulenta i Džejhan Ozčivit, koji su ga odmalena podsticali da razvija svoje talente.

Završio je srednju školu Kazim Išmen u Istanbulu, a potom upisao Fakultet lepih umetnosti Univerziteta Marmara, gde je studirao fotografiju. Iako tada nije razmišljao o glumi, upravo su mu studije razvile osećaj za estetiku i vizuelni izraz koji će kasnije koristiti pred kamerama.

Pobeda koja mu je promenila život

Tokom studija prijatelji su ga nagovorili da se oproba u modelingu.

Godine 2003. pobedio je na izboru za Najboljeg modela Turske, a potom se plasirao među deset najboljih na svetskom izboru Best Model of the World.

Iako je pred njim bila uspešna manekenska karijera, Burak je shvatio da želi mnogo više od modne piste.

Gluma kao životni poziv

Odlučio je da upiše časove glume i ozbiljno se posveti novom pozivu.

Iskustvo iz modelinga pomoglo mu je da razvije govor tela, izražajnu mimiku i sigurnost pred kamerama, što će kasnije postati njegov zaštitni znak.

Prve uloge

Na televiziji je debitovao 2006. godine u kriminalističkoj seriji "Eksi 18", gde je igrao policajca.

Već naredne godine dobio je glavnu ulogu u romantičnoj komediji "Zoraki Koca", u kojoj je tumačio razmaženog bogataša primoranog na ugovoreni brak. Publika ga je odlično prihvatila, a kritičari su pohvalili njegov prirodan glumački talenat.

Uloga koja ga je vinula među najveće

Pravi preokret dogodio se 2011. godine kada je zaigrao Bali-bega u megapopularnoj istorijskoj seriji "Sulejman Veličanstveni".

Njegov hrabri i odani ratnik osvojio je publiku širom sveta, a upravo zahvaljujući toj ulozi Burak je postao jedno od najvećih imena turske televizije.

Usledile su brojne filmske i televizijske ponude, a njegova popularnost nastavila je da raste.

Osman Beg – uloga karijere

Od 2019. godine Burak Ozčivit igra glavnu ulogu u seriji "Kuruluš: Osman", nastavku čuvene serije "Diriliš: Ertugrul".

Tumači Osmana Prvog, osnivača Osmanskog carstva.

Za ovu ulogu prošao je ozbiljne pripreme, uključujući obuku mačevanja, jahanja i istorijskih borilačkih veština kako bi što vernije dočarao slavnog vladara.

Serija je postala jedna od najgledanijih u Turskoj, ali i u mnogim zemljama sveta.

Ljubavna priča kao iz bajke

Privatni život Buraka Ozčivita jednako je zanimljiv javnosti kao i njegove uloge.

Sa glumicom Fahrije Evdžen upoznao se tokom snimanja filma "Čalıkuşu" 2013. godine. Njihova hemija sa ekrana ubrzo je prerasla u ljubav.

Posle nekoliko godina veze verili su se 2017, a 29. juna iste godine venčali na raskošnoj ceremoniji u istorijskoj palati Sait Halim-paše u Istanbulu.

Njihovo venčanje pratili su gotovo svi turski mediji.

Porodični život

Par je 2019. godine dobio sina Karana, a kasnije i drugog sina Kerema.

Iako povremeno objavljuju zajedničke fotografije na društvenim mrežama, trude se da privatni život i decu zaštite od prevelike medijske pažnje.

Burak je više puta izjavio da ga je očinstvo potpuno promenilo i da mu je porodica danas najveći prioritet.

Svetska slava

Burak Ozčivit danas ima milione obožavalaca širom sveta, posebno u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Pakistanu, Indiji, Azerbejdžanu i zemljama Balkana.

Osim kao glumac, poznat je i kao modna ikona. Redovno sarađuje sa velikim svetskim brendovima, pojavljuje se na naslovnim stranama prestižnih časopisa i jedan je od najpraćenijih turskih glumaca na društvenim mrežama.

Pored glume, učestvuje i u humanitarnim akcijama, posebno onima koje pomažu deci.

Planovi za budućnost

Iako je trenutno posvećen seriji "Kuruluš: Osman", Burak Ozčivit ne krije da želi da se oproba i u drugim žanrovima, kao i u međunarodnim produkcijama.

Govorio je i o tome da bi jednog dana voleo da stane iza kamere kao producent ili reditelj, kako bi imao veću kreativnu slobodu i pomogao mladim talentima u turskoj filmskoj industriji.

Bez obzira na nove profesionalne izazove, ističe da će porodica uvek ostati na prvom mestu u njegovom životu.