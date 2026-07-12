Dejvid Bekam je privukao veliku pažnju na stadionu „Hard Rock“ u Majamiju kada je u subotu sa suprugom Viktorijom strastveno pevao himnu „Bože, čuvaj kralja“ uoči četvrtfinalne utakmice Svetskog prvenstva između Engleske i Norveške.

Snimak bivšeg kapitena engleske reprezentacije kako ponosno peva himnu brzo se proširio društvenim mrežama i oduševio navijače. Jedan korisnik platforme X našalio se da je reditelj prenosa savršeno tempirao kadar kada je kamera prešla na Dejvida Bekama.

„Svi znamo da je on kralj o kojem zapravo pevamo“, napisao je jedan navijač. Posebnu pažnju privukla je i njegova reakcija nakon gola Džuda Belingema, kao i trenutak kada je zajedno sa navijačima zapevao pesmu „Hey, Jude“.

Iznenađenje zbog Viktorijinog prisustva

Bekam je reprezentaciju bodrio u društvu dece – ćerke Harper i sinova Romea i Kruza. Mnogi su komentarisali i retku pojavu Viktorije na fudbalskoj utakmici. „Znate da je utakmica važna Dejvidu Bekamu kada je uspeo da nagovori Viktoriju da dođe“, našalio se jedan navijač.

Njihov nastup tokom himne mnogi su pohvalili, nazivajući ih „pravim moćnim parom koji pokazuje poštovanje prema reprezentaciji“.

Bekam kao podrška reprezentaciji

Bekam, koji je predsednik i suvlasnik kluba „Inter Miami CF“, prethodno je posetio englesku reprezentaciju na treningu u Fort Loderdejlu.

Sa sinovima Romeom i Kruzom razgovarao je sa nekoliko igrača, među kojima je bio i kapiten Hari Kejn. Kejn je kasnije otkrio da je Bekamov dolazak dodatno motivisao ekipu.

„Samo nam je poželeo sreću. Često mi pošalje poruku posle utakmica, u kontaktu smo. On je veliki navijač Engleske. Znamo koliko mu je značilo da igra za reprezentaciju i bude njen kapiten“, rekao je Kejn.

Dodao je da je ekipi mnogo značilo što ih je posetila jedna od najvećih engleskih fudbalskih legendi.

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