Džejden Federlajn (19) i Šon Preston (20) debitovali su na Nedelji mode u Parizu gde su prošetali modnom pistom noseći reviju Vetements Menswear proleće/leto 2027.

U razgovoru za Vogue, Džejden je rekao kako je njihova mama Britni Spirs bila jako pod stresom zbog njihovog nastupa.

Pop princeza nije bila na reviji, no sinovima je poslala buket cveća kako bi im poželela sreću, rekao je Džejden i dodao da je stalno zvala i slala poruke.

- Samo pazi na nas i vodi računa da je ovo nešto što stvarno želimo raditi - rekao je mlađi Britnin sin.

Uprkos majčinskoj zabrinutosti, pevačica je bila uverena da će njeni sinovi reviju odraditi vrhunski.

- Mislim da je znala da mi to možemo. Bila je sva u fazonu 'Vi ste moji sinovi, vi to možete' - zaključio je Džejden, a prenosi TMZ.

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