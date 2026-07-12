Ovaj cvet su gajile sve žene u Jugoslaviji: Opet je popularan, a uspeva svima!

Jedan od omiljenih cvetova koji je u nekadašnjoj Jugoslaviji rastao u svakom dvorištu i na terasi jeste turski karanfil.

Lako se gaji i ne zahteva posebnu negu, pa su ga zato žene obožavale. Raste do 30 cm visine i raskošno cveta do septembra.

Može se gajiti u saksijama i u dvorištu, pod uslovom da ima dosta sunca ili blagu senku.

Sadi se u jesen da bi procvetao sledeće godine, a sada možete kupiti i posaditi veće sadnice koje će odmah cvetati i izgledati prelepo na vašoj terasi ili u dvorištu. Visoke vrste koje rastu do 50 cm, treba uvezati da ih kiša i vetar ne bi izlomili. Patuljaste vrste karanfila rastu od 25 cm.

Zalivajte turski karanfil dva puta nedeljno, jer ne voli mnogo vode. Ne smeta mu zima, pa će u bašti mirovati i čekati proleće. Turski karanfil cveta sve do jeseni.

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