Neočekivani gest Toma Kruza prema Viktoriji Bekam izazvao je veliku pažnju tokom ceremonije dodele zvezde Dejvidu Bekamu na Holivudskoj stazi slavnih.

Ovo je bio jedan od najvažnijih dana u životu Dejvida Bekama. Legendarni fudbaler ušao je u istoriju kao prvi profesionalni fudbaler koji je dobio svoju zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih, potvrdivši status ikone i van sveta sporta.

Na svečanosti su prisustvovali članovi njegove porodice, brojni prijatelji i poznate ličnosti koje su došle da zajedno sa njim proslave ovaj veliki trenutak. Među njima su bili glumica Eva Longorija, komičar Džejms Korden i holivudska zvezda Tom Kruz.

Ipak, iako je događaj bio posvećen Dejvidu Bekamu, čini se da je jedan trenutak potpuno ukrao pažnju javnosti.

Kamere su zabeležile trenutak kada je Tom Kruz uzeo ruku Viktorije Bekam dok su sedeli jedno pored drugog i uz osmeh je poljubio. Ona ga je pogledala s puno nežnosti i prijateljske ljubavi i nastavili su da prate ceremoniju.

Snimak je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama i nastala je velika rasprava. Dok su neki ovaj gest opisali kao primer džentlmenskog ponašanja, drugi su detaljno analizirali svaki pogled, osmeh i pokret Toma i Viktorije.

Bilo je i onih kojima je cela situacija bila jednostavno zabavna, pa su ubrzo počeli da se pojavljuju brojni mimovi i šaljivi komentari o tome šta je Dejvid Bekam možda pomislio kada je video razmenu nežnosti između supruge i dugogodišnjeg prijatelja.

Iako su društvene mreže brzo počele da stvaraju različite teorije, istina je mnogo jednostavnija. Tom Kruz i porodica Bekam bliski su prijatelji gotovo dve decenije. Njihovo prijateljstvo počelo je sredinom dvehiljaditih, kada su se Bekamovi preselili u Los Anđeles nakon što je Dejvid Bekam potpisao za američku fudbalsku ligu MLS.

Tom Kruz bio je među prvima koji su ih tada dočekali u gradu, a njihovo prijateljstvo se tokom godina učvrstilo, piše "The Sunday Guardian".

Na ceremoniji je Kruz održao emotivan govor u kojem je govorio o Bekamovom uticaju na svetski fudbal i njegovoj ulozi u popularizaciji ovog sporta u Americi. Sa druge strane, Bekam je javno zahvalio glumcu na dugogodišnjoj podršci i prijateljstvu.

Uprkos ogromnoj pažnji koju je izazvao poljubac u ruku, ovaj dan je ipak pripadao Dejvidu Bekamu.

Nekadašnja fudbalska zvezda odavno je prevazišla granice sporta i postala globalna ikona koja je ostavila dubok trag kako u svetu fudbala, tako i u svetu zabave i popularne kulture.

Na kraju, sve ukazuje na to da je u pitanju bio iskren i srdačan gest poštovanja između dugogodišnjih prijatelja.

Video: