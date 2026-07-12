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Kafa vam kod kuće nema ukus kao u kafiću? Ovaj trik pojačava miris i ukus

Trik za savršen ukus kafe.

Autor:  Vesna Vukadinović
12.07.2026.15:26
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Kafa vam kod kuće nema ukus kao u kafiću? Ovaj trik pojačava miris i ukus
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Ljubitelji kafe često znaju da prepoznaju razliku između savršeno skuvane i slabe, „vodene“ kafe. Ipak, većina ljudi nesvesno pravi iste greške zbog kojih turska kafa gubi svoju punu aromu i bogat ukus.

Postoji jednostavan način da se pripremi savršena turska kafa uz nekoliko pravilnih koraka i bez uobičajenih grešaka.

Najčešće greške pri kuvanju kafe

Mnogi pogrešno ostavljaju vodu da potpuno provri ili previše mešaju kafu, što narušava njen ukus. Takođe, greška je i višestruko podizanje kafe u džezvi, jer se time menja njena aroma i gubi punoća ukusa.

Kako se pravilno kuva turska kafa

Za savršenu kafu važno je slediti tačan redosled:

  1. Vodu zagrevajte do ključanja, ali je ne ostavljajte da predugo vri.
  2. Skinite je sa ringle i sipajte deo vode u šolju.
  3. Dodajte kafu (jedna kašičica po šoljici) i dobro promešajte da nema grudvica.
  4. Vratite na ringlu i pustite da se kafa podigne do vrha džezve, zatim je sklonite.
  5. Dodajte ostatak vode, ponovo kratko zagrejte i ostavite da provri.
  6. Na kraju dodajte kašičicu hladne vode i sipajte u šolje (ovo je korak koji skoro svi preskoče).

Ako koristite šećer, dodajte ga u hladnu vodu pre kuvanja.

Kako dobiti jači i bogatiji ukus

Ključ savršene turske kafe je u balansu. Ne treba je prekuvati i ne mešati previše. Kada se pravilno pripremi, kafa ima punu aromu, gustu teksturu i dugotrajan ukus.

Uz ove jednostavne korake, svaka šoljica može imati ukus kao iz prave kafane.

Video:

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