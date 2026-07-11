Melani „Mel C“ Čizolm je podelila detalj iz perioda kada je bila članica grupe ,,Spice Girls" za koji kaže da ju je umalo koštao mesta u toj ženskoj grupi.

Sporti Spajs je tokom gostovanja u podkastu Luisa Terua govorila o incidentu koji se dogodio na dodeli nagrada ,,BRIT Awards" 1996. godine, samo pet meseci pre nego što je grupa ,,Spice Girls" objavila svoj debitantski singl „Wannabe“.

„Javnost još nije znala za nas, ali ljudi iz muzičke industrije počeli su da pričaju o nama“, prisetila se Mel. „Bile smo tamo i sedele za stolom sa Lenijem Kravicom, što je, naravno, za te mlade devojke bilo neverovatno veče.“

Pošto su devojke bile na dodeli nagrada, ona je napomenula da su sve pile šampanjac i da se „svi dobro zabavljaju“. Ali kada su devojke odlazile, ušla je u raspravu sa koleginicom iz grupe Viktorijom Bekam.

„Samo smo odlazile, trebalo je da pronađemo naš automobil, i šta god da je bila situacija, samo sam se okrenula i rekla: ‘Viktorija, odj***’“, rekla je ona. „Otišla sam kući, legla da spavam, probudila se sledećeg jutra i bila sam u velikoj nevolji.“

Iako Mel nije otkrila šta je dovelo do njenog komentara upućenog Bekamovoj, poznatoj kao Poš Spajs, rekla je da su joj koleginice iz grupe Melani Braun i Džeri Holivel (Skeri Spajs i Džindžer Spajs) kazale da su „zgrožene“ njenim ponašanjem. Navela je i da ju je menadžer grupe pozvao na razgovor zbog tog komentara.

„Vrlo jasno mi je rečeno da ću, ako se ikada ponovi nešto slično, biti izbačena“, rekla je ona. „To me je potpuno prestravilo.“

„Obuzeo me je užas jer sam mislila da ću izgubiti sve“, nastavila je. „Svi ti snovi koje sam imala kao dete, a koji su sada postali mogući, mogla sam sve da upropastim. A mislila sam i da je to bilo veoma beznačajno.“

Samokontrola

Mel je ranije govorila za People o toj svađi, priznajući da ju je brza reakcija koja je usledila navela da počne da „kontroliše samu sebe“.

„Jedna mala stvar za koju nisam mislila da je toliko strašna mogla je da ugrozi ceo moj san“, rekla je. „Zbog toga sam počela veoma da kontrolišem sebe. To je dovelo do toga da postanem veoma kontrolisana u različitim oblastima svog života. Gubitak kontrole me je užasavao.“

„Veliki deo mog života bio je van kontrole“, nastavila je. „Zato sam kontrolisala svoju ishranu, vežbanje — sve što sam mogla. Nekoliko godina sam imala premalu telesnu težinu i to je veoma štetno uticalo na moje mentalno zdravlje.“

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