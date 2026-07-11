Domovi su puni neobičnih i zanimljivih detalja na koje smo toliko navikli da ih više ni ne primećujemo. Sve dok jednog dana, dok perete zube ili ruke, ne pogledate lavabo i ne zapitate se: „Zašto svaki kupatilski lavabo koji sam video ima onu malu rupicu?“

Ispostavilo se da ona nije tu slučajno i da ima veoma važnu funkciju.

Zašto kupatilski lavaboi imaju malu rupicu?

Mala rupica na kupatilskom lavabou — koja se nalazi pri vrhu, odmah ispod ivice — zapravo se zove prelivni otvor. Sam naziv već otkriva njenu svrhu.

„Zadatak prelivnog otvora je da spreči prelivanje lavaboa ako zaboravite da zatvorite slavinu dok je odvod zapušen“, objašnjava Skot Ejman, stručnjak za vodovodne instalacije i rukovodilac projekata u kompaniji ,,Eyman Plumbing, Heating & Air" za Real Simple. „Kupatilski lavaboi ga obično imaju zato što ljudi često zatvore odvod dok peru ruke ili se briju.“

Kada nivo vode dostigne otvor, ona počinje da otiče kroz njega umesto da se prelije preko ivice lavaboa i napravi nered u kupatilu. Mnoge standardne kade takođe imaju prelivni otvor iz istog razloga.

Iako je njegova osnovna namena sprečavanje izlivanja vode, ovaj otvor pomaže i da se lavabo brže prazni. Naime, kanal prelivnog otvora propušta vazduh u odvodni sistem, čime se smanjuje podpritisak i omogućava da voda brže otiče.

Gde vodi rupica na kupatilskom lavabou?

Prelivni otvor povezan je sa unutrašnjim kanalom koji vodi do glavne odvodne cevi u vašem domu, kaže Ejman. To je, zapravo, skriveni prolaz ugrađen u sam lavabo, koji omogućava da voda zaobiđe posudu lavaboa i bezbedno oteče u odvod.

Kako očistiti prelivni otvor na lavabou?

Kanal koji vodi do prelivnog otvora lako skuplja naslage sapuna, paste za zube, kozmetičkih proizvoda, buđi i biofilma, a sve to može izazvati neprijatne mirise. Subal Das, potpredsednik sektora za vodovodne instalacije u kompaniji ,,Swift Brothers", kaže da je to jedno od mesta koje vlasnici domova najčešće zaboravljaju da očiste.

„Ako u kupatilu osećate neprijatan miris, a sve ostalo izgleda u redu, proverite prelivni otvor“, kaže Das. „Jednostavna mešavina sode bikarbone i sirćeta može pomoći da se razgrade naslage. Nakon toga isperite otvor vrelom vodom.“

Možete upotrebiti i malu četku kako biste očistili naslage koje su dostupne oko samog otvora.

Das savetuje da izbegavate jaka hemijska sredstva za čišćenje, jer mogu oštetiti vodovodne instalacije, kao i da prelivni otvor čistite jednom u mesec ili dva.

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