Nekada se vidljiva podsuknja smatrala jednim od najvećih modnih promašaja.
Danas Viktorija Bekam taj nekadašnji „gaf“ pretvara u promišljeni stilski trik. Dizajnerka je ulicama Pariza prošetala u crnoj midi haljini ispod kolena. Model bez rukava, sa ležerno drapiranim gornjim delom, pratio je siluetu tela zahvaljujući uskoj suknji pencil kroja.
Ostatak kombinacije bio je u njenom prepoznatljivom stilu: izgled je upotpunila predimenzioniranim aviator naočarima za sunce, crnim otvorenim natikačama s visokom potpeticom i belom torbom brenda ,,Hermès Birkin"Ipak, ovog puta svoj je prepoznatljivi stil osvežila detaljem koji nismo navikli da viđamo u njenim kombinacijama: haljinom boje slonovače s čipkastim rubom, koja je tek diskretno provirivala ispod poruba gornje haljine.
Viktorija nije jedina koja je svoj letnji stil učinila opuštenijim uz pomoć čipkaste „donje suknje“.
Prošlog leta, tokom toplotnog talasa u Njujorku, Dženifer Lorens otišla je korak dalje i ispod široke majice s grafičkim printom obukla čak dve bele suknje s čipkastim rubom, namerno ih istakavši.
Sve to pokazuje da se ovaj trend uklapa u različite modne estetike, od besprekorno doteranog stila Viktorije Bekam do ležernog, slobodnog pristupa Dženifer Lorens. A kada ga nose ove dve modne ikone, nekada omraženi modni „gaf“ više se ne doživljava kao greška, već kao jedan od najpoželjnijih stilskih trikova sezone, ističe Vogue.
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