Nekada se vidljiva podsuknja smatrala jednim od najvećih modnih promašaja.

Danas Viktorija Bekam taj nekadašnji „gaf“ pretvara u promišljeni stilski trik. Dizajnerka je ulicama Pariza prošetala u crnoj midi haljini ispod kolena. Model bez rukava, sa ležerno drapiranim gornjim delom, pratio je siluetu tela zahvaljujući uskoj suknji pencil kroja.

Ostatak kombinacije bio je u njenom prepoznatljivom stilu: izgled je upotpunila predimenzioniranim aviator naočarima za sunce, crnim otvorenim natikačama s visokom potpeticom i belom torbom brenda ,,Hermès Birkin"

Ipak, ovog puta svoj je prepoznatljivi stil osvežila detaljem koji nismo navikli da viđamo u njenim kombinacijama: haljinom boje slonovače s čipkastim rubom, koja je tek diskretno provirivala ispod poruba gornje haljine.