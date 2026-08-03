Dom i saveti
Zalivala sam baštu kad stignem, a onda sam shvatila zašto mi biljke venu: Evo kada je pravo vreme da uzmete crevo u ruke
Zemlja na površini bude mokra, a koren, koji je biljci najvažniji, ostane skoro suv
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Ova torba je bila hit pre 20 godina, nema žene koja je nije nosila: Onda su je svi zaboravili, a ovog leta je ponovo hit - svi je žele!
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Važne lekcije za 4 znaka: Evo šta im retrogradni Saturn sprema do 11. decembra, više ništa neće biti isto
DOM I SAVETI
Šta joj bi da proba ovo?
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