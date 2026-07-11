Nekoliko meseci nakon što je naizgled javno potvrdila svoju najnoviju vezu, Keti Grifin i dalje drži obožavaoce u neizvesnosti.

Komičarka je 9. jula podelila duhovitu fotografiju na Instagramu na kojoj je prikazan drugačiji ljubavni partner, s tim što je ovog puta on 43 godine mlađi od nje.

„Ima 22 godine. Izvolite, internetu“, napisala je Grifin uz fotografiju na kojoj se vidi kako se njih dvoje drže za ruke dok joj on otvara vrata automobila.

Zvezdu (65) su zabavile reakcije njenih pratilaca.

„UMIREM OD SMEHA ZBOG OVIH KOMENTARA“, napisala je ona.

„Pošto se svi oni na kraju ponašaju kao petogodišnjaci, zašto ne biste izabrali sjajno i novo“, napisao je jedan obožavalac.

„Ako se neko požali zbog razlike u godinama, podsetite ga da je Leonardo Dikaprio utabao put kako biste vi mogli da trčite punom brzinom“, dodao je drugi.

Nova ljubav

Keti je još u maju objavila na Instagramu da se zabavlja sa nekim novim.

„Zvanično smo na Instagramu. Pomirite se s tim. (Za svakog strejt muškarca koji je potajno zaljubljen u mene, ali se plaši šta bi njegovi ‘ortaci’ rekli)“, napisala je glumica uz fotografiju koja je u međuvremenu obrisana.

Iako je Keti zadržala identitet svog novog partnera u tajnosti, potvrdila je da on nije poznata ličnost.

„Ne. Nije poznat“, napisala je kao odgovor na komentar jednog obožavaoca. „Uopšte nije u industriji zabave.“

Keti je ranije bila u braku sa marketinškim direktorom Rendijem Bikom. Venčali su se 2020. godine, nakon osam godina veze. Keti je 2023. podnela zahtev za razvod, koji je okončan 2025. godine.

„Moj razvod me je slomio“, priznala je za People. „Neću da lažem. Neki ljudi kažu: ‘Drago mi je što sam ih se rešio/la i nikada se nisam osećao/la bolje.’ Ja sam bila potpuno dotučena. Bilo je teže nego rak“, objasnila je, osvrćući se na raniju dijagnozu raka pluća.

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