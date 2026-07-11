Ovan

Nedelja vam donosi priliku da usporite i posvetite se sebi. Moguće je da ćete dobiti poziv ili poruku koja će vam popraviti raspoloženje. U ljubavi budite iskreni i ne krijte emocije. Dan je odličan za boravak u prirodi i punjenje energije.

Bik

Ovo je dan za uživanje u malim životnim zadovoljstvima. Porodica i bliski ljudi biće vam važniji nego inače. Finansijska situacija se postepeno stabilizuje, a jedna ideja može vam doneti dodatnu sigurnost. Veče donosi mir i osećaj zahvalnosti.

Blizanci

Nedelja je ispunjena razgovorima, druženjima i zanimljivim susretima. Imaćete priliku da čujete informaciju koja će vam koristiti u narednom periodu. U ljubavi je vreme da pokažete više pažnje i razumevanja. Ne rasipajte energiju na nebitne stvari.

Rak

Emotivna toplina obeležiće ovaj dan. Uživaćete u domu, porodici ili susretu sa osobom koju dugo niste videli. Intuicija vas vodi ka pravim odlukama. Veče je idealno za opuštanje i planiranje naredne sedmice.

Lav

Bićete raspoloženi za druženje, izlazak ili kreativne aktivnosti. Ljudi će primećivati vaše samopouzdanje i harizmu. U ljubavi su mogući lepi trenuci ako pokažete nežniju stranu svoje prirode. Očekuje vas prijatno iznenađenje.

Devica

Nedelja vas podseća da ne morate uvek sve držati pod kontrolom. Dajte sebi dozvolu za odmor i uživanje. Mogući su iskreni razgovori sa partnerom ili članom porodice koji će vas dodatno zbližiti. Posvetite pažnju svom unutrašnjem miru.

Vaga

Dan je ispunjen harmonijom i potrebom za lepim trenucima. Idealno je vreme za susret sa prijateljima, odlazak na kafu ili šetnju. Ljubavni odnosi dobijaju novu toplinu, a slobodne Vage mogu upoznati osobu koja ih odmah zainteresuje.

Škorpija

Nedelja donosi priliku da otpustite ono što vas opterećuje. Intuicija je naglašena i pomoći će vam da donesete važnu odluku. U ljubavi budite otvoreni za razgovor i ne dozvolite da ćutanje stvara distancu. Veče donosi unutrašnji mir.

Strelac

Poželećete da izađete iz rutine i provedete dan aktivno. Moguće je kraće putovanje ili spontani susret koji će vas obradovati. Ljubavni odnosi dobijaju više optimizma i vedrine. Iskoristite dan za nove doživljaje.

Jarac

Nedelja vas podseća da je odmor jednako važan kao i rad. Posvetite vreme porodici i ljudima koje volite. Jedan razgovor može vam pomoći da jasnije sagledate svoje planove. Veče donosi osećaj stabilnosti i zadovoljstva.

Vodolija

Neočekivani događaji učiniće ovaj dan zanimljivim. Otvorite se za nove ideje i prihvatite poziv koji vam stigne. U ljubavi je vreme za spontanost i iskrenost. Vaša originalnost danas posebno dolazi do izražaja.

Ribe

Nedelja donosi mir, inspiraciju i potrebu da se povežete sa sobom. Kreativnost je naglašena, pa je ovo odličan dan za umetnost, meditaciju ili boravak pored vode. U ljubavi će nežnost i razumevanje doneti lepe trenutke. Slušajte svoju intuiciju – ona vas vodi u pravom smeru.

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