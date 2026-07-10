Nikol Šercinger proslavila je 48. rođendan na mestu koje smatra svojim drugim domom, Havajima.

Nekadašnja članica grupe "The Pussycat Dolls" svojim pratiocima na Instagramu je pokazala kako uživa u porodičnom odmoru, a najviše pažnje privukla je fotografijama u belom bikiniju, na kojima je još jednom pokazala besprekornu figuru.

Pevačica je objavila niz fotografija snimljenih na plaži i u moru, gde je pozirala s rođendanskom tortom u rukama. Beli dvodelni kupaći kostim istakao je njenu zavidnu fizičku formu, a letnji izgled upotpunila je sunčanim naočarima te tradicionalnim havajskim cvetnim vencima oko vrata i cvetnom krunom na glavi.

Osim prizora s plaže, Nikol je podelila i nekoliko porodičnih trenutaka, među kojima se istakla raskošna večera s morskim plodovima, pokazujući da je rođendan provela okružena najbližima.

"Još jedna godina oko Sunca. I nekako, najveći dar je onaj najjednostavniji – povratak kući", napisala je, čime je dala naslutiti koliko joj znači povratak na rodno ostrvo.

Rođendanska objava stiže nakon perioda profesionalnih izazova. Naime, "The Pussycat Dolls" su ove godine najavile veliki povratak i prvu novu pesmu nakon šest godina, no bend je nedavno bio prisiljen da otkaže gotovo celi severnoamerički deo povratničke turneje zbog slabog interesa publike. Ipak, evropski koncerti ostaju u planu, dok je Nikol očigledno odlučila da na kratko zaboravi poslovne brige i rođendan proslavi u opuštenoj atmosferi, uživajući u suncu, moru i društvu porodice na Havajima.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne komplimente fanoca, koji su joj čestitali rođendan i poručili da izgleda bolje nego ikad.

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