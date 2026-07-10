Nikol Šercinger proslavila je 48. rođendan na mestu koje smatra svojim drugim domom, Havajima.

Nekadašnja članica grupe "The Pussycat Dolls" svojim pratiocima na Instagramu je pokazala kako uživa u porodičnom odmoru, a najviše pažnje privukla je fotografijama u belom bikiniju, na kojima je još jednom pokazala besprekornu figuru.

Pevačica je objavila niz fotografija snimljenih na plaži i u moru, gde je pozirala s rođendanskom tortom u rukama. Beli dvodelni kupaći kostim istakao je njenu zavidnu fizičku formu, a letnji izgled upotpunila je sunčanim naočarima te tradicionalnim havajskim cvetnim vencima oko vrata i cvetnom krunom na glavi.

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Osim prizora s plaže, Nikol je podelila i nekoliko porodičnih trenutaka, među kojima se istakla raskošna večera s morskim plodovima, pokazujući da je rođendan provela okružena najbližima.

"Još jedna godina oko Sunca. I nekako, najveći dar je onaj najjednostavniji – povratak kući", napisala je, čime je dala naslutiti koliko joj znači povratak na rodno ostrvo.

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Rođendanska objava stiže nakon perioda profesionalnih izazova. Naime, "The Pussycat Dolls" su ove godine najavile veliki povratak i prvu novu pesmu nakon šest godina, no bend je nedavno bio prisiljen da otkaže gotovo celi severnoamerički deo povratničke turneje zbog slabog interesa publike. Ipak, evropski koncerti ostaju u planu, dok je Nikol očigledno odlučila da na kratko zaboravi poslovne brige i rođendan proslavi u opuštenoj atmosferi, uživajući u suncu, moru i društvu porodice na Havajima.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne komplimente fanoca, koji su joj čestitali rođendan i poručili da izgleda bolje nego ikad.

Video:

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