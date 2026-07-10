Leto je stiglo, a sa njim i omiljeno osveženje mnogih, sočna lubenica. U toplim letnjim danima malo šta može da zameni ukus hladne i slatke kriške. Ipak, nakon što pojedemo crveni deo ploda, ostatak najčešće završava u smeću. Malo ko zna da kora lubenice nije bezvredan otpad, već vredan izvor hranljivih sastojaka koji mogu doprineti očuvanju zdravlja.

Pravo bogatstvo krije se u kori

Nakon što se ukloni sočni crveni deo, ostaje čvrst beli sloj između mesa ploda i spoljne zelene kore. Upravo taj deo mnogi zanemaruju zbog njegovog blagog ukusa, iako sadrži brojne korisne materije.

Lubenica se često posmatra kao voće koje se sastoji uglavnom od vode i prirodnih šećera, ali njena nutritivna vrednost je mnogo veća. Priroda je svaki njen deo obogatila sastojcima koji imaju svoju ulogu, pa tako i beli deo kore predstavlja značajan izvor hranljivih materija koje često tražimo u dodacima ishrani.

Kora lubenice može biti saveznik zdravlja srca

Jedan od najznačajnijih sastojaka koji se nalazi u kori lubenice jeste aminokiselina citrulin. Iako mnogima nije poznata, citrulin je dobro poznat sportistima i osobama koje posebnu pažnju posvećuju očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova zbog svojih potencijalno korisnih svojstava.

Citrulin doprinosi opuštanju krvnih sudova i može da podstakne bolju cirkulaciju. Konzumiranjem lubenice organizam dobija ovu vrednu aminokiselinu koja podržava normalan protok krvi i može imati pozitivan uticaj na rad srca i mišića. Zbog toga se u kori krije mnogo više koristi nego što većina ljudi pretpostavlja.

Pored citrulina, beli deo kore predstavlja dobar izvor biljnih vlakana koja imaju važnu ulogu u pravilnom radu sistema za varenje. Redovan unos vlakana doprinosi boljoj probavi, dužem osećaju sitosti i pravilnijem radu creva. Osobama koje imaju problema sa nadutošću ili usporenim varenjem upravo ovaj deo lubenice može biti koristan dodatak ishrani.

Kako iskoristiti koru lubenice

Kora lubenice ne mora da se jede sirova, jer postoji više načina da postane ukusan i hranljiv sastojak različitih obroka.

Ukiseljena kora predstavlja zanimljiv prilog koji se priprema na sličan način kao kiseli krastavci. Uz dodatak sirćeta, belog luka i aromatičnih začina dobija se osvežavajući specijalitet bogat ukusom.

Beli deo kore može se dodati i u smuti zajedno sa bananom, jabukom, limetom ili drugim voćem izraženije arome. Na taj način dobija se hranljiv napitak koji omogućava da se iskoriste gotovo svi delovi ploda.

Rendani beli deo kore može biti odličan dodatak salatama, kao i kuvanim ili dinstanim jelima. Zbog blagog ukusa lako se uklapa sa različitim začinima, a jelima daje prijatnu hrskavu teksturu i dodatnu nutritivnu vrednost.

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