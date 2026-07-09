Luk Vilson i njegova devojka Kendal Jejts dobili su svoje prvo zajedničko dete. Zvezda filma Old School (54) i njegova 24-godišnja partnerka viđeni su kako nose bebu u nosiljci na događaju povodom njegove nadolazeće Netflixove serije "The Hawk", u rezortu u Kaliforniji.

Izvor je za Page Six rekao da je par na događaju predstavio svoju prinovu, devojčicu, kolegama glumcima i ostalim zvanicama.

Zvezda filma "Plavuša s Harvarda" još je 2007. godine u intervjuu za People govorio o želji da jednog dana postane otac.

- Nemam devojku, ali ne bih imao ništa protiv da je imam. Definitivno želim decu u nekom trenutku - rekao je tada. Vilson i Jejts uglavnom svoju vezu drže podalje od očiju javnosti, no u vezi su najmanje od 2023. godine. Prvi put su zajedno fotografisani u januaru te godine, kada su snimljeni u šetnji plažom s Vilsonovim psom.

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