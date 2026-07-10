Društvene mreže gotovo svakodnevno izbacuju nove trikove za čišćenje doma, ali jedan od njih poslednjih dana posebno privlači pažnju. Reč je o korišćenju obične pene za brijanje za uklanjanje mrlja sa dušeka, a brojni korisnici tvrde da rezultati izgledaju gotovo neverovatno.

Na prvi pogled zvuči kao još jedan internet mit, međutim, stručnjaci kažu da ova metoda zaista može biti efikasna – ali samo ako se primeni pravilno i na odgovarajućim vrstama fleka.

Prema rečima Izabele Flores, suvlasnice kompanije za profesionalno čišćenje Sparkly Maid San Diego, ovaj trik postao je popularan jer je jednostavan, jeftin i ne zahteva kupovinu skupih sredstava. Osim toga, mnogima je prihvatljivije da na površinu na kojoj svakodnevno spavaju nanesu penu za brijanje nego jaka hemijska sredstva, prenosi Riders Digest.

Kod kojih mrlja daje najbolje rezultate?

Pena za brijanje pokazala se posebno efikasnom kada je reč o mrljama koje nastaju od telesnih izlučevina, poput znoja, krvi ili urina, ali i kod tragova masnoće koje ostavljaju koža, losioni ili hrana. Može pomoći i kod žutih fleka koje se vremenom stvaraju na dušeku zbog znojenja i prirodnih ulja sa kože.

Razlog leži u njenom sastavu. Klasična bela pena sadrži surfaktante, blage alkohole, emulgatore i glicerin – sastojke koji razgrađuju masnoću, odvajaju prljavštinu od tkanine i olakšavaju njeno uklanjanje. Upravo zbog toga po sastavu podseća na neka sredstva namenjena čišćenju tapaciranog nameštaja.

Kada ovaj trik neće pomoći?

Iako je efikasna kod mnogih nečistoća, pena za brijanje nije univerzalno rešenje. Stručnjaci upozoravaju da neće dati dobre rezultate kod fleka od crnog vina, kafe ili čaja, jer tanini iz tih napitaka prodiru duboko u vlakna. Isto važi i za mastilo i boju, čiji se pigmenti trajno vezuju za tkaninu.

Kod krvi je situacija nešto drugačija – ako je mrlja sveža, postoji velika šansa da će se ukloniti, dok su stari i osušeni tragovi znatno teži za čišćenje.

Kako pravilno koristiti penu za brijanje?

Za ovu metodu najbolje je koristiti običnu belu penu bez parfema i dodataka za negu kože. Gelovi za brijanje, proizvodi sa hidratantnim sastojcima ili oni koji sadrže anestetike nisu preporučljivi.

Postupak je jednostavan:

Nanesite malu količinu pene direktno na mrlju.

Mekanom četkom ili čistom krpom lagano je utrljajte kružnim pokretima.

Ostavite da deluje između 15 i 30 minuta, a kod starijih mrlja i do sat vremena.

Vlažnom krpom uklonite ostatke pene bez grubog trljanja.

Površinu zatim prebrišite mešavinom vode i alkoholnog sirćeta u odnosu 1:1 kako biste uklonili ostatke sredstva i neutralisali mirise.

Na kraju ostavite dušek da se potpuno osuši.

Najveća greška koju mnogi prave

Prema rečima stručnjaka, najveći rizik nije sama pena, već vlaga koja može ostati zarobljena unutar dušeka. Ako se ne osuši do kraja, mogu se stvoriti idealni uslovi za razvoj buđi i neprijatnih mirisa.Zato se savetuje da tokom sušenja otvorite prozore, uključite ventilator ili, ako je moguće, podignite dušek i naslonite ga uspravno kako bi vazduh mogao da cirkuliše sa svih strana. Posebno je važno da posteljinu ne vraćate dok je dušek i dalje vlažan ili hladan na dodir, jer se upravo tada najlakše razvijaju buđ i bakterije.

Kako bi dušek što duže ostao čist, stručnjaci preporučuju korišćenje zaštitnih navlaka koje ne propuštaju tečnost, izrađene od prozračnih materijala poput pamuka, bambusa ili tencela. Osim što štite od fleka, mogu se redovno prati u mašini, pa značajno produžavaju vek trajanja dušeka.