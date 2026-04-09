Svoju borbu prikazala je u dokumentarcu Ja sam: Selin Dion, koji je izašao 2024. godine. U dokumentarac su uključeni i snimci njenih napada. Jedna takva scena ovih dana ponovo se deli društvenim mrežama – na njoj Dion leži uplakana, dok joj se telo nekontrolisano trese, a lice grči. Dok muzičarka jauče, lekari joj pružaju pomoć i utehu.

Uprkos okrutnoj bolesti, Dion je uspela da nastupi na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu, gde je otpevala klasik Edit Piaf L‘Hymne à l‘Amour, a nekoliko puta pojavila se i na javnim događanjima. Video koji se ovih dana proširio na mreži X (bivši Twitter) podsetio je njene obožavaoce na njenu hrabrost u najtežim trenucima.

„Ta scena je apsolutno srceparajuća, ali pokazuje njenu neverovatnu snagu i ranjivost. Deleći ove sirove, bolne trenutke, ona daje glas svima koji se bore sa retkim stanjima. Oduvek je bila legenda zbog svog glasa, a sada je heroj zbog svoje hrabrosti. Šaljem joj puno ljubavi i isceljujuće energije“, napisala je jedna obožavateljka. Drugi fan je dodao:„Njena snaga u deljenju svog putovanja istovremeno je inspirativna i srceparajuća. Njena otpornost isijava, podsećajući nas na moć ranjivosti suočene sa nedaćama.“

Sindrom ukočene osobe

Sindrom ukočene osobe je redak autoimuni neurološki poremećaj koji izaziva ukočenost mišića i bolne grčeve. Utiče na motoričku funkciju, a u težim slučajevima može ograničiti kretanje i izazvati opasne epizode spazama. Dion je o svojoj dijagnozi progovorila pre četiri godine i rekla da joj je bolest napredovala, zbog čega ima poteškoća i sa najjednostavnijim svakodnevnim aktivnostima.

Prošle godine pevačica je otkrila da je u svom domu postavila SOS dugmiće kao dodatnu sigurnosnu meru, u slučaju da joj se stanje iznenada pogorša. Njeni 15-godišnji sinovi Edi i Nelson upoznati su sa postupcima ako joj zatreba hitna pomoć.

„Imamo SOS dugmad u kući i oni znaju kako me okrenuti na bok. Ideja nije bila da ih uplašim, nego da razumeju šta da urade ako mi zatreba pomoć“, rekla je Dion.

Muzička karijera i dostignuća

Selin Dion je jedna od najprodavanijih muzičarki svih vremena, sa više od 200 miliona prodatih albuma širom sveta. Njen hit My Heart Will Go On, soundtrack za film Titanik iz 1997., postao je globalni fenomen i osvojio Oskara, Zlatni Globus i četiri Gremi nagrade.