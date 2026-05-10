Emotivne izjave glumca Havijera Bardema o supruzi Penelope Kruz u nedavnom intervjuu izazvale su talas pozitivnih reakcija na društvenim mrežama, gde mnogi hvale način na koji govori o svojoj partnerki.

Havijer i Penelope su u braku su od 2010. godine i imaju dvoje dece, a poznati su kao jedan od najomiljenijih slavnih parova.

Divljenje koje ne prolazi

U razgovoru za časopis „Varajeti“, Bardem je s velikim divljenjem govorio o svojoj supruzi. „Kad je vidim u nekim časopisima, pomislim: ‘Je li to moja žena? Isuse, je li to ona? Mora da jeste!’“, rekao je glumac. „Blagosloven sam što imam priliku da budem u isto vreme i na istom mestu u životu s njom“, dodao je.

„U njoj nisam video ni trunke zla“

Bardem je naglasio važnost poštovanja i divljenja prema životnom partneru. „Važno je poštovati i podržavati svog partnera, ali i diviti se toj osobi zbog onoga što jeste i što radi. Penelopi je neverovatno, predivno, dobro ljudsko biće. Način na koji se odnosi prema svojoj porodici, prijateljima, našoj deci, meni i samoj sebi. Prošle su mnoge godine, a ja u njoj nisam video ni trunke zla,“ rekao je glumac.

Društvene mreže pune oduševljenja

Njegove reči ubrzo su postale viralne, a korisnici interneta nisu krili oduševljenje. „Neka me ovakva ljubav udari kao kamion“, napisala je jedna žena, dok su druge Bardema nazvali „pravim gospodinom“ i istakle da „obožavaju muškarce koji su najveći fanovi svojih supruga“.

Mnogima se posebno dopalo što Bardem nije koristio opšte fraze. „Sviđa mi se kako konkretno hvali njen karakter. Ništa me ne nervira više od onih koji samo koriste floskule“, napisala je jedna žena.

Posebnu pažnju privukla je njegova izjava da u svojoj supruzi nikada nije video „ni trunke zla“. Jedna korisnica je napisala: „Ovo me je stvarno dirnulo. To znači da možeš nekoga da vidiš kroz ljubav, a ne kroz trenutne emocije. Kakav muškarac.“

Drugi su isticali da je važno i to što je spomenuo kako se Penelope odnosi prema sebi, porodici i okolini, naglašavajući zdrav i poštovan odnos u vezi.

Ljubavna priča koja traje decenijama

Havijer Bardem i Penelope Kruz upoznali su se početkom devedesetih na snimanju filma „Šunka šunka“, ali ljubav među njima rodila se mnogo kasnije. Ponovo su se zbližili tokom rada na filmu „Viki, Kristina, Barselona“, a vezu su dugo držali daleko od očiju javnosti.

Venčali su se 2010. godine na intimnoj ceremoniji na Bahamima i imaju dvoje dece. Iako su oboje svetski poznati glumci, privatni život čuvaju od javnosti, zbog čega Bardemove izjave imaju dodatnu težinu.

