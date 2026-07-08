Novinarka Kejti Kjurik je u novoj objavi podelila svoje iskustvo sa prolaznom globalnom amnezijom.

Novinarka (69) je doživela epizodu tokom festivala ,,Aspen Ideas Festival" 27. juna.

Prolazna globalna amnezija, koja se najčešće javlja kod osoba srednjih godina i starijih odraslih, predstavlja „iznenadnu epizodu zbunjenosti koja nastupa kod osobe koja je inače potpuno budna i svesna“, a nije izazvana epilepsijom niti moždanim udarom.

Tokom ovakvih epizoda osoba „nije u stanju da stvara nova sećanja, pa se gubi pamćenje nedavnih događaja“, a može se desiti i da se ne seća „gde se nalazi niti kako je tamo dospela“.

Zaboravila sve

U svojoj objavi pod naslovom ,,A Day I’ll Never Remember" (srp. „Dan kojeg se nikada neću sećati“), Kejti Kurik je napisala da nije mogla da se seti koja je godina niti ko je tada bio predsednik.

„Nisam bila sigurna ni koji je mesec“, napisala je Kejti Kurik. „Mislila sam da je 2024. godina. I verovala sam da je Džo Bajden predsednik.“

Zatim je opisala kako je proteklo to jutro. Njen suprug, Džon Molner, otišao je iz stana njegovih roditelja, u kojem su odsedali, kako bi vežbao. U međuvremenu je ona prošetala do lokalne pijace, gde se seća da je kupila „prelepe breskve i nektarine, veliku kesu kokica pripremljenih u kotliću i simpatičan slamnati šešir koji mi zapravo nije bio potreban“.

Poslednje čega se Kejti Kurik seća pre nego što joj je pamćenje nakratko nestalo jeste da ju je Džon Molner (63) odvezao do Instituta Aspen, gde je trebalo da učestvuje na panelima. Napisala je da se „radovala odlasku do kioska sa hot-dogovima na ručak“.

Paneli

Kejti Kurik je moderirala panel o veštačkoj inteligenciji sa futurologom Ejmi Veb, a učestvovala je i na panelu ,,Journalism’s Next Chapter" (srp. „Sledeće poglavlje novinarstva“), kojim je moderirao dekan Fakulteta novinarstva Univerziteta Kolumbija Dželani Kob. Na panelu su učestvovali i nezavisni novinar Aron Parnas, kao i osnivačica podkasta The Argument Džerusalem Demsas.

„Ne sećam se ničega ni sa jednog od ta dva panela“, napisala je Kejti Kurik. „Upoznala sam Dželanija i pomalo poznajem Arona, ali trenutno ne bih mogla da prepoznam ni Ejmi ni Džerusalem među grupom ljudi.“

Dodala je da „nema predstavu o tome o čemu su razgovarali, niti šta se dogodilo nakon završetka panela“.

U nastavku objave, Džon Molner je napisao da „nije primetio ništa neobično ni u razgovoru ni u Kejtinoj ulozi“ tokom oba panela. Nakon što se udaljio kako bi Kejti dao vremena da razgovara sa posetiocima posle panela, rekao je da ga je pronašao jedan pripravnik i obavestio ga da se „Kejti ne oseća dobro“.

„Pošto od detinjstva provodim mnogo vremena u Aspenu, pretpostavio sam da je Kejti dehidrirala i da pati od nekog oblika visinske bolesti, što je česta pojava među posetiocima grada koji se nalazi na oko 2.400 metara nadmorske visine“, napisao je Džon Molner, objašnjavajući o čemu je razmišljao dok su internista i tehničar hitne medicinske pomoći pregledali njegovu suprugu.

Nakon toga prevezena je u bolnicu ,,Aspen Valley Hospital", gde je lekarima rekla da ne može da se seti imena neke od svoje unučadi, niti imena dečka svoje ćerke Keri. Lekari su odmah uradili magnetnu rezonancu kako bi utvrdili da li je doživela moždani udar, ali su ustanovili da to nije bio slučaj. Umesto toga, dijagnostikovali su joj prolaznu globalnu amneziju.

Olakšanje

Kejti Kurik je ispričala da joj je jedan od lekara rekao da će joj se pamćenje vratiti u normalu već narednog dana, što se i dogodilo.

„Iako je ovo bilo veoma uznemirujuće iskustvo, moglo je da bude mnogo ozbiljnije“, napisala je Kejti Kurik. „Zato osećam veliko olakšanje, iako će nekoliko sati jedne junske subote zauvek nedostajati iz mog sećanja.“

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