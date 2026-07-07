Američka glumica Džejda Pinket Smit navodno se ponovo uselila kod svog supruga, glumca Vila Smita. Par je duže vreme živeo odvojeno.

"Džejda se pre dve godine vratila da živi kod Vila. Srećni su i vole se te su, kao i uvek, predani međusobnoj podršci", rekao je izvor za People. Dodao je i da je par zajedno proslavio američki Dan nezavisnosti u Filadelfiji, Vilovom rodnom gradu, gde je on trebao nastupiti na koncertu "One Philly: Unity Concert for America" u subotu.

"Vil je trebao da nastupa, ali je vreme odložilo koncert, pa je nastavio da nastupa s Rootsima u dva sata ujutru", naveo je izvor. Džejda je, kaže insajder, "bila tamo s njim kao i uvek".

Slavna glumica je u oktobru 2023. otkrila da su ona i Vill odvojeni već sedam godina. "Još uvek to pokušavamo shvatiti. Zajedno smo radili stvarno težak posao. Jednostavno osećamo duboku ljubav jedno prema drugome i shvatićemo kako to izgleda za nas", rekla je ona za People. Nešto kasnije iste godine otkrila je da je Smitov incident s dodele Oskara 2022. spasio njihov odnos. Podsetimo, glumac je ošamario komičara Krisa Roka na pozornici, nakon čega mu je zabranjen dolazak na dodelu.

"Nakon svih tih godina koje sam provela pokušavajući shvatiti hoću li ostaviti Vila, trebao mi je taj šamar da shvatim da ga nikada neću ostaviti. Ko zna gde bi naša veza bila da se to nije dogodilo?", poručila je tada za Daily Mail. Međutim, u januaru 2025. izvori su za strane medije rekli da par i dalje živi u odvojenim domovima.

"Nazovite to kako želite. Žive svoje živote, ali nisu potpuno prekinuli vezu", rekao je jedan izvor, dok je drugi dodao da su i dalje zajedno, ali da istovremeno "godinama imaju odvojene domove".

Vil i Džejda su se venčali u decembru 1997., a zajedno imaju dvoje dece, sina Džejdena i ćerku Vilou. Glumac ima i sina Treja s bivšom suprugom Širi Zampino.

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