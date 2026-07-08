Visoke letnje temperature i mnogo sunčeve svetlosti mogu ubrzati njegovo uvenuće, pa cveće često propadne pre nego što stignete da uživate u njemu.

Stručnjakinja za kućne trikove i kreatorka sadržaja na TikToku Šantel Mila, poznatija kao Mama Mila, otkrila je jednostavan način da buket ostane svež znatno duže. Za ovaj trik potrebna su samo dva sastojka koja gotovo svako ima u kuhinji - belo sirće i šećer.

Ova metoda pogodna je i za cveće kupljeno u cvećari ili supermarketu, ali i za ono ubrano u bašti.

Najpre napunite vazu do polovine vodom, a zatim dodajte dve kašike belog sirćeta, koje sprečava razvoj bakterija u vodi. Nakon toga sipajte dve kašike kristal šećera i dobro promešajte dok se potpuno ne rastvori.

Pre nego što stavite cveće u vazu, skratite stabljike pod uglom od 45 stepeni, najbolje dok su pod vodom, a sa donjeg dela uklonite višak listova kako ne bi bili potopljeni.

Šećer je važan jer cveću nadoknađuje hranljive materije koje prestaje da dobija nakon sečenja. Tako ono duže ostaje sveže i zadržava lep izgled.

Međutim, šećer može da podstakne razvoj bakterija koje ubrzavaju propadanje cveća i izazivaju neprijatan miris vode. Upravo zato se koristi zajedno sa sirćetom, koje usporava razmnožavanje bakterija.

Stručnjaci savetuju i da vodu u vazi menjate redovno kako biste sprečili nakupljanje bakterija i dodatno produžili svežinu buketa.

Prema rečima baštovanskih stručnjaka, sirće povećava kiselost vode, stvarajući uslove u kojima se bakterije teže razvijaju. Za najbolje rezultate preporučuje se da se u vazu doda približno po dve kašike belog sirćeta i rastvorenog šećera, piše Miror.