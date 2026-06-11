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Glumica varala muža s kolegom: Mnogi im zavideli na braku, a onda je isplivala istina

Važili su za savršen par, a onda je njena prevara srušila sve

Autor:  Vesna Vukadinović
11.06.2026.22:36
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Glumica varala muža s kolegom: Mnogi im zavideli na braku, a onda je isplivala istina
Foto: Profimedia
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Jedan od omiljenih holivudskih parova razveo se nakon deset godina braka, iako su godinama pred javnošću glumili sklad i sreću. Istina je, međutim, bila daleko drugačija. Njihov brak je dugo bio u krizi, ali su to uspešno skrivali od svih.

Reč je o glumici Meg Rajan (64), nekadašnjoj kraljici romantičnih komedija, koja je obeležila generacije filmovima poput „Kad je Hari sreo Sali“, „Uvod u poljubac“ i „Besani u Sijetlu“. Na velikom platnu plenila je šarmom i prirodnošću, dok je privatno vodila borbu s medijskim pritiskom koji ju je godinama pratio.

Njena prevara je sve promenila

Na Dan zaljubljenih 1991. godine Meg je izgovorila sudbonosno „da“ glumcu Denisu Kvejdu. Važili su za jedan od najskladnijih parova u Holivudu, a u braku su dobili sina Džeka, koji je krenuo njihovim stopama.

U intervjuima su često govorili o ljubavi i međusobnom poštovanju, pa je vest o razvodu 2001. godine šokirala javnost. Ipak, iza zatvorenih vrata situacija je bila drugačija. Emocije su se godinama hladile, a bliskost je polako nestajala, došlo je čak i do prevare.

Tokom snimanja filma „Dokaz života“, Meg se zbližila s kolegom Raselom Krouom, što je izazvalo buru u medijima i dodatno poljuljalo njen brak. Iako je ta njena ljubavna afera kratko trajala, dugo se o njoj pričalo.

Novi život daleko od javnosti

Kasnije su i Meg i Denis priznali da njena prevara nije bila jedini razlog kraha braka, jednostavno su se s godinama udaljili i izgubili ono što ih je nekada spajalo.

Nakon razvoda, Meg je usvojila devojčicu Dejzi iz Kine i povukla se iz javnosti kako bi se posvetila porodici i mirnijem životu. Već godinama nije viđena s partnerom, pa njen ljubavni status nije poznat javnosti.

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