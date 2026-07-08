Američka glumica Nikola Pelc, supruga Bruklina Bekama, u poslednje vreme iznenađuje obožavatelje svojim izgledom. Nedavno je završila snimanje svog novog filma "Prima", u kojem igra ulogu primabalerine, a zbog kojeg je navodno smršala i sada ima ispod 45 kilograma.

Pre snimanja filma glumica je prošla kroz četiri meseca intenzivnog baletnog treninga, a rezultati su se najviše videli na njenom izgledu, posebno licu, za koje su mnogi primetili da izgleda zategnutije nego inače.

Iako je Pelc doživela primetnu transformaciju zbog svoje uloge, Nikolin izgled se suptilno razvijao tokom godina. Mnogi komentarišu kako je u ranijim danima svoje karijere izgledala prilično drugačije nego danas, a neki su čak poručili i da sada izgleda neprepoznatljivo. Očekivano, pojavila su se i nagađanja o estetskim zahvatima o kojima Nikola nikada nije javno govorila.

Svoje mišljenje o tome da li se Nikola podvrgnula nekoj vrsti zahvata podelio je estetski lekar i dermatolog Hasan Galdari. "Nikola Pelc je oduvek bila vrlo lepa, ali čini se da se njen izgled suptilno menjao tokom godina", rekao je on za Daily Mail.

Dodao je kako je bez pregleda nemoguće sa sigurnošću reći da li je glumica išla na bilo kakve tretmane. Ipak, postoje neki kozmetički zahvati koje je, veruje, isprobala.

"Moguće je da je primila injekcije protiv bora, poput botoksa, kako bi održala glatko čelo i ublažila mimičke bore. Obrve joj takođe izgledaju malo više nego na ranijim fotografijama, što bi mogao biti rezultat suptilnog podizanja obrva. To se može postići hirurški ili nehirurški, pažljivo postavljenim injekcijama protiv bora kako bi se stvorio blagi lifting-učinak. Njen nos takođe izgleda malo profinjenije nego na ranijim slikama, što bi moglo biti u skladu s hirurškom rinoplastikom ili nehirurškom rinoplastikom korišćenjem dermalnih filera, iako se to ne može potvrditi samo iz fotografija", ispričao je on.

Lekar je rekao da se kod Pelc najviše ističe kvalitet njene kože.

"Koža joj dosledno izgleda glatko, blistavo i neverovatno ujednačeno, dajući joj taj čisti, porcelanski ten koji je postao sinonim za modernu ‘staklenu kožu‘. To se često može postići tretmanima pomlađivanja kože poput IPL-a, uključujući Lumecca Peak, koji cilja pigmentaciju, crvenilo i oštećenja od sunca kako bi stvorio svetliji, čišći i blistaviji ten. U kombinaciji s dobrom negom kože i pažljivom zaštitom od sunca, ovi tretmani mogu drastično poboljšati kvalitet kože, a istovremeno izgledati potpuno prirodno", dodao je Galdari.

Video: