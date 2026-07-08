Prvih trideset minuta nakon buđenja može značajno uticati na tok vašeg dana, a prema nekim stručnjacima i na dugoročno zdravlje. Iako možda zvuči preuveličano, jutarnja rutina koja doprinosi dugovečnosti ne podrazumeva sate provedene u teretani, već male navike koje zahtevaju svega nekoliko minuta.

Lekari, nutricionisti i stručnjaci za zdrav život često ističu da ono što uradimo odmah nakon buđenja može imati veći uticaj nego mnogi napori koje ulažemo kasnije tokom dana.

Doktor Džefri Egler objašnjava da jutarnje navike imaju važnu ulogu u regulisanju cirkadijalnog ritma, koji utiče na lučenje hormona, metabolizam i kvalitet sna. Kada se određene rutine ponavljaju iz dana u dan, one mogu doprineti boljem funkcionisanju organizma na duže staze.

Zašto je jutro važnije nego što mislimo

Stručnjak za mentalno zdravlje Endru Hog poredi nervni sistem sa brodom kojem je potreban dobar početni pravac. Način na koji započnemo jutro može uticati na to kako ćemo se osećati i ponašati tokom ostatka dana. Ako napravimo dobre izbore odmah nakon buđenja, lakše održavamo ravnotežu, dok loš početak može otežati kasniji deo dana.

Zbog toga jutarnje navike nisu samo stvar izgleda ili rutine, već mogu imati važnu ulogu u raspoloženju, energiji i opštem blagostanju.

Voda pre svega, pa tek onda telefon

Iako većina ljudi zna koliko je voda važna, mnogi ne steknu naviku da je popiju odmah nakon buđenja. Tokom noći organizam gubi tečnost, što može doprineti osećaju umora i jutarnjoj usporenosti.

Prema rečima dr Eglera, čaša vode nakon buđenja može pomoći varenju, podržati metabolizam i doprineti prirodnom procesu izbacivanja štetnih materija iz organizma.

Hog navodi da dovoljna hidratacija može pozitivno uticati i na emocionalnu ravnotežu. Jednostavan način da ovu naviku usvojite jeste da uveče ostavite čašu vode pored kreveta i popijete je pre nego što posegnete za telefonom.

Doručak koji obezbeđuje značajan deo dnevne energije

Doručak predstavlja važan deo svakodnevne ishrane i može činiti oko petinu ukupnog dnevnog kalorijskog unosa. Zbog toga ga nije dobro zameniti namirnicama sa malo hranljivih vrednosti, poput keksa i sličnih grickalica.

Nutricionista dr Federika Amati preporučuje doručak bogat vlaknima i biljnim proteinima. Obrok poput prirodnog jogurta ili ovsene kaše obogaćene bobičastim voćem, orašastim plodovima i semenkama može obezbediti potrebnu energiju i doprineti boljem početku dana.

Video: