Iako nauka ne potvrđuje da horoskopski znak određuje koliko će neko biti zdrav, astrolozi pojedinim znacima pripisuju veću vitalnost, izdržljivost i otpornost.

Među njima se posebno izdvaja Devica, znak u kojem su rođeni ljudi od 23. avgusta do 22. septembra. Prema astrološkim tumačenjima, Device važe za osobe koje veoma vode računa o svom zdravlju, navikama i životnom stilu.

Device vode računa o svakom detalju

Osobe rođene u ovom znaku često se opisuju kao disciplinovane, odgovorne i organizovane. Vole rutinu i lakše od drugih održavaju navike koje doprinose zdravijem načinu života.

Astrolozi smatraju da Device prirodno obraćaju pažnju na ishranu, higijenu, fizičku aktivnost i odmor. Kada primete da nešto nije u redu, ne ignorišu problem, već pokušavaju da pronađu uzrok i rešenje.

Upravo zbog toga se ovaj znak često povezuje sa dobrom fizičkom kondicijom i snažnom životnom energijom.

Ne vole da rizikuju sa zdravljem

Device su poznate i po tome što vole da imaju kontrolu nad svojim životom. Zbog toga često izbegavaju navike za koje smatraju da bi mogle da ugroze njihovo zdravlje.

Vole da znaju šta jedu, koliko se kreću i kako se osećaju. Čak i kada preteraju sa brigom o zdravlju, njihova potreba za redom može im pomoći da ostanu dosledne zdravim navikama.

Ipak, horoskop nije garancija zdravlja

Važno je naglasiti da ne postoje naučni dokazi da horoskopski znak određuje zdravstveno stanje osobe. Na zdravlje mnogo više utiču genetika, način života, ishrana, fizička aktivnost, san, stres i redovni lekarski pregledi.

Zato činjenica da ste rođeni u znaku Device ne znači automatski da ćete biti zdraviji od drugih. Astrološka tumačenja mogu biti zanimljiva, ali ne treba ih posmatrati kao medicinsku činjenicu.

Ako ste, ipak, rođeni krajem avgusta ili tokom septembra, prema astrologiji imate još jedan razlog da budete ponosni na svoj znak - Devica se smatra jednim od znakova koji najviše vode računa o svom telu i zdravlju.