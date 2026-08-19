Nikol Kidman i njena porodica uživaju na Islandu.

Glumica (59) je u utorak, 18. avgusta, u objavi na Instagramu podelila fotografije sa odmora koje je napravila sa svojom sestrom i ćerkama tokom nedavnog putovanja na ovo nordijsko ostrvo.

„Prelepa zemlja, putovanje života. Hvala vam što ste bili tako ljubazni prema mojoj porodici i gostima. Volimo te, Islande!!“, napisala je ona u opisu objave.

Objava Nikol Kidman počela je njenom samostalnom fotografijom na kojoj se, obučena u udoban džemper i farmerke, oslanja na ogradu broda tokom oblačnog dana, nasmejana i zagledana u daljinu.

Reakcije

„Obožavam tvoju kovrdžavu kosu! Podseća me na kultnu Nikol Kidman iz 90-ih!“, prokomentarisao je jedan obožavalac njen opušteni izgled.

„Pogledajte te lokne!!!“, dodao je drugi.

Na ostalim fotografijama vidi se glumica uživa u mirnim pejzažima Islanda, a zatim se opušta u đakuziju na brodu.

Objava je čak privukla i niz plavih srca od Troja Sivana, kolege Nikol Kidman iz biografske drame „Boy Erased “ iz 2018. godine. Ona se takođe nedavno pojavila i u njegovom muzičkom spotu za pesmu „She’s the Best“.

Nikol

Sestra Nikol Kidman, australijska novinarka i TV voditeljka Antonija Kidman, i dve glumicine ćerke — Sandej Rouz (18) i Fejt Margaret (15) — pridružile su joj se na fotografijama. Nikol Kidman ima Sandej Rouz i Fejt Margaret sa bivšim mužem Kitom Urbanom.

Kit Urban (58) i Nikol Kidman venčali su se 2006. godine. Bili su u braku 19 godina dok se nisu rastali 29. septembra 2025, a Nikol Kidman je sledećeg dana podnela zahtev za razvod u Nešvilu. Razvod su finalizovali u januaru 2026. godine, dogovorivši se o zajedničkom planu roditeljstva za svoje dve ćerke.

Nikol je takođe majka ćerke Bele (33) i sina Konora (31), koje ima sa bivšim mužem Tomom Kruzom.

Porodica na prvom mestu

Nikol i njena koleginica iz serije ,,Lioness" Zoi Saldanja su u julu gostovale na kanalu Extra gde su razgovarale o tome kako je vreme provedeno sa porodicom uvek na prvom mestu.

Zoi Saldanja (48) je objasnila kako bi tokom snimanja glumačka ekipa zajedno trenirala, išla na koncerte, jahala konje, pa čak i zajedno slavila Dan zahvalnosti. Međutim, Nikol Kidman je odsustvovala sa tog prazničnog druženja jer je odletela kući kako bi bila sa svojim ćerkama.

Nikol Kidman

„Čim Nikol završi, ona leti kući svojoj porodici“, rekla je glumica, dodajući: „I to je zaista prelepo videti.“

„Idem kući svojoj porodici“, odgovorila je Nikol Kidman uz osmeh. „Imam jedno dete u pretposlednjoj godini srednje škole i jedno u prvoj. Tako da sam bila u fazonu: ’U redu, moram biti tamo i brinuti o njima.’ Znate već, obavljanje više stvari odjednom, zar ne?“

Film ,,Ljubavne čarolije 2" stiže u bioskope 10. septembra. Nove epizode serije ,,Lioness" izlaze nedeljom na platformi ,,Paramount+", prenosi People.

 

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