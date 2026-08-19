Nikol Kidman i njena porodica uživaju na Islandu.
Glumica (59) je u utorak, 18. avgusta, u objavi na Instagramu podelila fotografije sa odmora koje je napravila sa svojom sestrom i ćerkama tokom nedavnog putovanja na ovo nordijsko ostrvo.
„Prelepa zemlja, putovanje života. Hvala vam što ste bili tako ljubazni prema mojoj porodici i gostima. Volimo te, Islande!!“, napisala je ona u opisu objave.
Objava Nikol Kidman počela je njenom samostalnom fotografijom na kojoj se, obučena u udoban džemper i farmerke, oslanja na ogradu broda tokom oblačnog dana, nasmejana i zagledana u daljinu.
Reakcije
„Obožavam tvoju kovrdžavu kosu! Podseća me na kultnu Nikol Kidman iz 90-ih!“, prokomentarisao je jedan obožavalac njen opušteni izgled.
„Pogledajte te lokne!!!“, dodao je drugi.
Na ostalim fotografijama vidi se glumica uživa u mirnim pejzažima Islanda, a zatim se opušta u đakuziju na brodu.
Objava je čak privukla i niz plavih srca od Troja Sivana, kolege Nikol Kidman iz biografske drame „Boy Erased “ iz 2018. godine. Ona se takođe nedavno pojavila i u njegovom muzičkom spotu za pesmu „She’s the Best“.
Sestra Nikol Kidman, australijska novinarka i TV voditeljka Antonija Kidman, i dve glumicine ćerke — Sandej Rouz (18) i Fejt Margaret (15) — pridružile su joj se na fotografijama. Nikol Kidman ima Sandej Rouz i Fejt Margaret sa bivšim mužem Kitom Urbanom.
Kit Urban (58) i Nikol Kidman venčali su se 2006. godine. Bili su u braku 19 godina dok se nisu rastali 29. septembra 2025, a Nikol Kidman je sledećeg dana podnela zahtev za razvod u Nešvilu. Razvod su finalizovali u januaru 2026. godine, dogovorivši se o zajedničkom planu roditeljstva za svoje dve ćerke.
Nikol je takođe majka ćerke Bele (33) i sina Konora (31), koje ima sa bivšim mužem Tomom Kruzom.
Porodica na prvom mestu
„Čim Nikol završi, ona leti kući svojoj porodici“, rekla je glumica, dodajući: „I to je zaista prelepo videti.“
„Idem kući svojoj porodici“, odgovorila je Nikol Kidman uz osmeh. „Imam jedno dete u pretposlednjoj godini srednje škole i jedno u prvoj. Tako da sam bila u fazonu: ’U redu, moram biti tamo i brinuti o njima.’ Znate već, obavljanje više stvari odjednom, zar ne?“
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