Kuvani kukuruz je neizostavan deo svakog leta – sočan, sladak i pun ukusa, podseća nas na detinjstvo i bezbrižne dane. Međutim, mnogi ga izbegavaju da kuvaju kod kuće jer misle da je potrebno previše vremena. Dobra vest je da postoji jednostavan trik zbog kojeg će kukuruz biti gotov za samo 10 minuta – i to savršeno mekan i pun ukusa!

Kukuruz je bogat ugljenim hidratima, proteinima, magnezijumom, folnom kiselinom i brojnim drugim hranljivim materijama, zbog čega je odličan izbor za letnje obroke. A sada je sezona – pravo vreme da ga spremate što češće!

Kako da ga skuvate brzo i da bude neodoljiv?

Klipove kukuruza prvo prepolovite, pa ih poređajte u šerpu.

Nalijte vodom tako da ogreznu.

Kada voda provri, dodajte jednu čašu mleka i komad putera (veličine oraha).

Kuvajte sve zajedno 10 minuta.

Na kraju posolite po ukusu i uživajte!

Mleko i puter kukuruzu daju posebnu punoću ukusa i čine ga mekšim, dok se vreme kuvanja višestruko skraćuje. Nema više čekanja i bespotrebnog stajanja pored šporeta!

Savršen dodatak za ručak, užinu ili večeru – kuvani kukuruz na ovaj način oduševiće sve za stolom.