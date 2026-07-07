Venčanje Tejlor Svift predstavljalo je jedan od najstrože čuvanih događaja među poznatima ove godine, a dizajner koji je osmislio njenu venčanicu po meri sada je otkrio kako je izgledalo učestvovati u stvaranju tog posebnog trenutka.

Samo nekoliko dana nakon što su dobitnica Gremija i Trevis Kelsi stupili u brak na privatnoj ceremoniji održanoj 3. jula u njujorškom Medison Skver Gardenu, kreativni direktor Diora Džonatan Anderson osvrnuo se na saradnju sa Tejlor Svift na venčanici visoke mode modne kuće Kristijan Dior koju je nosila kada je izgovorila sudbonosno „da“.

„Bilo je zadovoljstvo raditi sa njom. Postali smo veoma dobri prijatelji“, rekao je Anderson za magazin WWD. „Veoma je emotivno raditi nečiju venčanicu.“

Predstavnik Tejlor Svift je ranije potvrdio za magazin People da su i pevačica (36) i Kelsi (36) nosili unikatne kreacije modne kuće ,,Christian Dior" na ceremoniji, koje je Anderson izradio u bliskoj saradnji sa parom.

„Svadbene kombinacije mlade i mladoženje za ceremoniju izradila je modna kuća 'Christian Dior Haute Couture'. Kreacije je osmislio Džonatan Anderson, kreativni direktor ženskih, muških i kolekcija visoke mode modne kuće 'Dior', u bliskoj saradnji sa mladom i mladoženjom“, navodi se u saopštenju kojim je objavljen brak para. „Ovo je prva venčanica visoke mode koju je dizajner napravio za svetski poznatu ličnost.“

U saopštenju je takođe potvrđeno da su mladenci svoje venčane kombinacije upotpunili cipelama izrađenim po meri modne kuće ,,Christian Louboutin", dok je Svift nosila nakit kuće ,,Cartier".

,,Dior" je u posebnom saopštenju naveo da su venčane kreacije izrađene u ateljeima modne kuće u Ulici Montejn 30 u Parizu, uz čestitke mladencima povodom venčanja.

Nova kolekcija

Andersonovi komentari usledili su dok je ,,Dior" u ponedeljak, 6. jula, predstavio svoju kolekciju visoke mode za sezonu jesen/zima 2026–2027 tokom Nedelje visoke mode u Parizu. Na pisti je prikazano nekoliko modela inspirisanih venčanicama, što je dodatno podstaklo radoznalost javnosti u vezi sa još neviđenom venčanicom koju je Tejlor Svift nosila na jednom od venčanja o kojima se ove godine najviše govori.

Revija je zaokružila veoma napornih nekoliko dana za dizajnera, koji je najpre u Parizu predstavio Diorovu novu mušku kolekciju, a zatim otputovao u Njujork kako bi nadgledao završne detalje unikatnih svadbenih kombinacija Tejlor Svift i Trevisa Kelsija. Nakon toga se, prema pisanju medija Puck News, vratio u Francusku na vreme za predstavljanje kolekcije visoke mode u ponedeljak.

Anderson se pridružio modnoj kući ,,Dior " 2025. godine i brzo postao jedan od najpraćenijih kreativnih glasova u svetu mode. Ranije ove godine predstavio je upečatljivu venčanicu tokom Diorove revije visoke mode, a osmislio je i venčanicu koju je nosila kineski supermodel i glumica Ming Si.

Nagoveštaji

U mesecima koji su prethodili venčanju, Tejlor je diskretno počela da ubacuje ,,Dior" u svoju garderobu. U aprilu je, tokom izlaska sa ocem Skotom Sviftom, nosila mini torbu „Lejdi Dior“ u boji ljutića, koju je uklopila sa plavo-belom midi haljinom na pruge modne kuće ,,Staud".

Kasnije tog meseca ponovo se odlučila za kreaciju francuske modne kuće, uklopivši crnu ,,Dior" torbu sa crnim svilenim topom na bretele modne kuće ,,The Row", belom svilenom maksi suknjom i zlatnim nakitom tokom večernjeg izlaska u Njujorku.

Bonus video: