Penelope Kruz zahvalna je Bed Baniju što je pomogao da njena deca „konačno“ pomisle da je kul.

Kruz (52) je govorila o susretu sa izvođačem albuma „DeBÍ TiRAR MáS FOToS“ u novom intervjuu sa Šonom Evansom u emisiji „Hot Ones“, emitovanoj u četvrtak, 2. jula.

„Zašto je odlazak sa decom na koncert Bed Banija jedan od najboljih roditeljskih trikova?“, upitao je Evans glumicu.

Penelope Kruz je objasnila da su je njeno dvoje dece, sin Leo (15) i ćerka Luna (12), koje ima sa suprugom Havijerom Bardemom, upoznali sa muzikom dobitnika Gremija.

„Rekla sam im: ‘Ovi stihovi nisu za vas’“, našalila se glumica, aludirajući na pojedine pesme Bed Banija koje sadrže sadržaj namenjen odrasloj publici. „Neko vreme smo pokušavali da se izborimo s tim, ali sam na kraju počela sama da ga slušam bez prestanka.“

Penelope Kruz je ispričala da je sa porodicom prisustvovala otvaranju rezidencijalne serije koncerata Bed Banija u njegovom rodnom Portoriku, a da su od tada bili i na još pet nastupa u okviru njegove aktuelne međunarodne turneje.

„Ali na tom prvom koncertu u Portoriku Benito mi je prišao i zamolio me da zajedno izgovorimo: ‘Acho, PR es otra cosa’ (srp. 'Brate, Portoriko je nešto posebno')“, rekla je glumica, misleći na uvodni stih njegove pesme „VOY A LLeVARTE PA PR“.

„I konačno su mi deca prišla i rekla: ‘Mama, konačno možemo da kažemo da si kul’“, dodala je Penelope kroz smeh, dok se Šon Evans nasmejao.

„Hvala ti, Benito! Toliko mi je godina bilo potrebno“, našalila se.

Vaspitavanje dece

Penelope Kruz i Havijer Bardem su se venčali 2010. godine, a glumica je ranije govorila o tome kako vaspitavaju svoju decu.

„Tako je lako biti izmanipulisan, naročito kada se mozak još razvija“, rekla je ona za magazin Elle 2024. godine, objašnjavajući zašto njena deca nemaju mobilne telefone.

„A ko na kraju plaća cenu? Ne mi, ne naša generacija, koja je tek sa oko 25 godina naučila kako funkcioniše telefon“, nastavila je ona. „Ovo je surov eksperiment nad decom i tinejdžerima.“

Bed Bani je dostigao novi nivo međunarodne slave svojim šestim solo studijskim albumom, svojevrsnim ljubavnim pismom rodnom Portoriku, ispunjenim referencama na floru, faunu i kulturnu tradiciju ovog karipskog ostrva.

Zapaženi album doneo mu je tri nagrade Gremi 2026. godine — za Album godine, Najbolji urbana muzika album i Najbolje globalno muzičko izvođenje.

Ubrzo nakon trijumfa na dodeli Gremija, u februaru je nastupio kao glavna zvezda spektakla na poluvremenu Superboula 2026.

Portorikanski muzičar trenutno je na svetskoj turneji „DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour“, a sledeći koncert održaće u subotu, 4. jula, u dvorani „Paris La Défense Arena“ u Nanteru, u blizini Pariza, prenosi People.