Stolice i stolovi koji su cele zime stajali u podrumu ili garaži su verovatno puni prašine i raznih fleka, posebno ako ih niste obmotali najlonom. Pre nego što ih iznesete u dvorište ili na terasu, treba da ih dobro očistite. To ćete lako uraditi pomoću dva sastojka iz kuhinje.

Plastičan nameštaj će zablistati ukoliko ga oribate rastvorom od pola šolje sirćeta i dva litra vode. Za uporne fleke sipajte sirće direktno na sunđer i istrljajte ih. Rupice, ogrebotine i rezbarije istrljajte starom četkicom za zube da bi se bolje skinula prljavština.

Održavanje baštenskog nameštaja od plastike je jednostavno. Za uklanjanje prljavštine, sipajte šoljicu deterdženta za sudove u lavor s toplom vodom, napravite sapunicu, umočite čistu krpu i obrišite nameštaj ili oribajte četkom ako je potrebno. Ovako ćete ukloniti prljavštinu, fleke od insekata i hrane.